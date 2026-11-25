Уникални геоложки скали, извлечени от обратната страна на Луната, принуждават учените да преосмислят дългогодишни теории за това как са се образували ранната Слънчева система и нашата планета.

Скалните проби от обратната страна на Луната

Проучване на древни скали, събрани по време на мисията Чан'е-6 от обратната страна на Луната, разкрива нови подробности за ранната история на Слънчевата система. Тези открития оспорват дългогодишни научни теории и предоставят важни насоки за условията на много младата Земя.

Нови данни показват, че интензивното бомбардиране на нашия спътник с астероиди не се е случило в рамките на един-единствен, кратък, катастрофален период, както се смяташе досега. Анализът на следи, запазени в минералите, показва, че честотата на подобни космически удари постепенно и постоянно е намалявала в продължение на милиарди години. Тъй като Земята е загубила повечето от древните си геоложки следи поради тектоника на плочите, вулканизъм и ерозия, Луната служи като уникална естествена капсула на времето.

Д-р Фред Журдан от университета Къртин отбелязва, че пробите от обратната страна са особено ценни, защото позволяват за първи път да се сравнят двете много различни полукълба на Луната. Тази страна е била много по-малко засегната от по-късни геоложки процеси, запазвайки ясни следи от древни удари. Изследователите внимателно са изследвали микроскопични скални фрагменти, датирайки събитията от удара между 4,33 и 1,13 милиарда години.

Тъй като Земята и Луната са се образували едновременно, реконструкцията на историята ни помага да разберем по-добре миналото на Земята. Всеки регистриран удар разкрива информация за средата, в която са се формирали двата свята, както и за евентуалното влияние на метеоритите върху условията за възникване на живот.

Резултатите от този мащабен международен проект, ръководен от учени от Китайската академия на науките, бяха публикувани в списанието Science Advances.

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Наскоро НАСА разкри амбициозните си планове за изграждане на база на Луната до 2032 г. на събитието Max Power в Космическия център Кенеди във Флорида. За да спази графика, космическата агенция е подписала договори с частни компании на обща стойност 10 милиарда долара. Планираните мисии до Луната ще доставят необходимото оборудване, пише Daily Mail.

Планът за създаване на лунна база трябва да се реализира в рамкитге на 6 години и включва създаването на обитаема инфраструктура за астронавти до 2032 г. След това лунната база ще започне да се разширява, така че да стане по-скоро като малко селище.

За да подготви всичко необходимо за изграждането на лунната база и да я изгради в оригиналния ѝ вид, НАСА е подписала договори с Blue Origin, SpaceX, Northrop Grumman, Lockheed Martin, Intuitive Machines, Firefly Aerospace, Voyager Technologies и ispace-US.