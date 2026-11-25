През 1963 г. Съединените щати стартират необичаен космически проект: те изстрелват 480 милиона малки медни иглички в земна орбита. Те са били предназначени да бъдат използвани за предаване на радиосигнали на дълги разстояния. Експериментът обаче не оправдава очакванията и някои от металните отломки остават в орбита и до днес, според Futura Sciences.

Експериментът на САЩ от 1963 година

През 1963 г. лаборатория в Масачузетския технологичен институт стартира проект за създаване на пръстен от медни проводници около Земята. Експериментът изстреля 480 милиона изключително тънки метални елемента на височина от приблизително 3600 километра.

Всяка игла беше дълга 1,78 сантиметра. Те бяха закрепени на място със специално лепило, предназначено да се изпарява във вакуум, след което проводниците се разпръскваха по планетата.

Идеята възниква по време на Студената война, когато надеждните комуникации на дълги разстояния са били приоритет за американските военни. Медните игли са били предназначени да действат като малки антени и да помагат за предаването на радиосигнали. Целта е да се създаде „изкуствена йоносфера“ — пръстен, който да отразява радиосигнали (около 8 GHz) за надеждни военни комуникации на големи разстояния, ако подводните кабели бъдат прекъснати или естествената йоносфера бъде смутена.

Експериментът бързо загуби своята ефективност. Първият опит за внедряване на подобна система през 1961 г. завършва с неуспех. През 1963 г. на изследователите им отнема 40 дни, за да формират планирания меден пояс около Земята.

Въпреки това, само след около 50 дни плътността на металните елементи стана твърде ниска, за да предава съобщения. Стана ясно, че бъдещето на телекомуникациите е в космически кораби, способни да приемат сигнали, да ги усилват и да ги предават по-нататък.

Някои от медните игли все още са в околоземна орбита. Поради лекото си тегло, се очакваше металните елементи в крайна сметка да се върнат на Земята. Точно това се случи с някои от тях: приблизително 25% до 45% от 480-те милиона игли паднаха. Останалите останаха групирани в клъстери, които се завърнаха на планетата много по-късно - предимно между 70-те и 90-те години на миналия век. Още три такива клъстера паднаха през 2020, 2022 и 2024 г.

Според публикацията, 23 обекта, идентифицирани като метални жици от проекта „Уест Форд“, може все още да се намират в околоземна орбита. Проследяването им е трудно поради малкия им размер и удължените, нестабилни орбити.

Освен това се смята, че над 100 милиона медни елемента вероятно все още лежат на земната повърхност от падането.

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