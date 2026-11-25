Националната космическа агенция на САЩ одобри ключови конструктивни елементи за космическия кораб SR-1 Freedom. Очаква се апаратът да демонстрира ядрено-електрическо задвижване в дълбините на Космоса за първи път: реакторът ще захранва електрически двигатели.

Проектирането на космически кораб с ядрен двигател за мисия до Марс

Ключовите решения бяха взети през октомври в изследователския център „Глен“ в Кливланд. В дискусиите участваха експерти от НАСА, Министерството на енергетиката на САЩ и индустрията. Администраторът на НАСА Джаред Айзъкман представи първоначалната концепция през март.

Реакторът ще бъде монтиран на по-къса ферма от предишния проект. Това ще намали теглото на космическия кораб и ще опрости сглобяването. Експертите смятат, че промените в дизайна и радиационната защита ще позволят реакторът да бъде разположен по-близо до основния блок, като същевременно се запази необходимата защита за електрониката и товара. За да предава данни към Земята, космическият кораб ще получи по-големи антени в X-диапазон. Мощността на ядрения модул, времето за работа на реактора и броят на радиаторните панели все още се определят.

НАСА възложи договор на стойност 39,3 милиона долара на Лабораторията по приложна физика към Университета Джонс Хопкинс. Лабораторията ще проектира и тества системата за отвеждане на излишната топлина, а след това ще произведе хардуера за полета. Advanced Cooling Technologies участва в разработването на топлинни тръби и композитни радиатори.

След като напусне ниската околоземна орбита, космическият кораб постепенно ще увеличи мощността на реактора, ще предаде оперативни данни на Земята и ще го изключи. В орбита около Марс, SR-1 Freedom ще достави капсулата SkyFall с три хеликоптера тип Ingenuity и ще рестартира реактора, за да събере данни. След разполагането си, хеликоптерите ще изследват нови райони на Марс, ще изучават неговата геология и климатична история и ще търсят признаци на подземен лед.

Според директора на програмата SR-1 Freedom Стив Синакор, резултатите от тестовете ще помогнат за проектирането на бъдещи превозни средства с ядрена енергия. НАСА също се надява да използва опита на мисията в разработването на енергийни системи за бъдеща лунна база, включително за работа в райони с ограничена слънчева светлина.

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Междувременно учени предложиха нов начин за изграждане на къщи на Червената планета, използвайки живи организми и марсиански ресурси. Новата строителна концепция се нарича Mars Seed. Тя представлява автономна архитектурна система, способна да създаде пълноценен запечатан жилищен комплекс с площ от 870 квадратни метра, използвайки изключително местни марсиански ресурси. Научната статия е публикувана на сървъра за препринти arXiv, пише Phys.

Едно от основните предимства на автономната строителна система, състояща се от различни устройства, е теглото ѝ - само 20 тона. Това отговаря на ограниченията за товароносимост за марсиански мисии. След като бъде доставена до Червената планета, системата няма да изисква никакви доставки от Земята, тъй като ще използва ресурсите на Червената планета.