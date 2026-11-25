Учени предложиха нов начин за изграждане на къщи на Червената планета, използвайки живи организми и марсиански ресурси.

Нов начин за колонизация на Марс

НАСА планира да изпрати астронавти на Марс някъде през следващото десетилетие. Но учените вече разработват технологични решения, които ще помогнат за изграждането на жилищни комплекси на Марс, преди хората да пристигнат там. Новата строителна концепция се нарича Mars Seed. Тя представлява автономна архитектурна система, способна да създаде пълноценен запечатан жилищен комплекс с площ от 870 квадратни метра, използвайки изключително местни марсиански ресурси. Научната статия е публикувана на сървъра за препринти arXiv, пише Phys.

Едно от основните предимства на автономната строителна система, състояща се от различни устройства, е теглото ѝ - само 20 тона. Това отговаря на ограниченията за товароносимост за марсиански мисии. След като бъде доставена до Червената планета, системата няма да изисква никакви доставки от Земята, тъй като ще използва ресурсите на Червената планета.

Системата ще може самостоятелно да извлича всички необходими компоненти за постоянното изграждане на запечатани и безопасни местообитания за астронавти със скорост от приблизително 75 квадратни метра на всеки 130 дни.

Това е биопроизводствена система, защото биопластмасите, получени с помощта на специални бактерии, ще бъдат използвани за създаване на строителни материали. Сградната система ще се захранва от ядрен реактор с мощност 40 kW. Той ще може да осигурява не само електричество, но и отпадна топлина за отопление на помещения. Топлината от ядрения реактор може да се използва и за топене на лед на Марс и производство на течна вода.

Според проекта, системата Mars Seed, водата, марсианската почва и бактериите са ключови компоненти за изграждането на домове на Марс.

Учени са отгледали резистентен щам на бактерията Cupriavidus necator, който е способен успешно да расте в марсианска почва и да произвежда биопластмаса. Въглеродният оксид от марсианската атмосфера се смесва с вода, образувайки течна оцетна киселина, която е източник на храна за бактериите.

Микроорганизмите абсорбират оцет заедно с кислорода, произведен по време на топенето на водния лед, и натрупват биопластичен полихидроксибутират. След това този полимер се отделя от живите клетки и се подава към специални 3D принтери. Пластмасата се смесва с марсианска почва и започва печатането на къщи.

Така че, според учените, строителството на жилища на Марс може да започне още преди пристигането на астронавтите, а след това подобно строителство може да продължи в автономен режим. Винаги, когато астронавтите пристигат на Марс приблизително веднъж на всеки 2 години, те ще разполагат с готова жилищна инфраструктура и изследователски съоръжения, които само трябва да бъдат запълнени с научни инструменти. Но за да се реализира тази идея, ще трябва да се решат много инженерни проблеми, признават учените.

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