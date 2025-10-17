Учените са озадачени: Откриха черна дупка, разкъсваща звезда далеч от центъра на галактиката

Международен екип от астрономи наблюдава за първи път свръхмасивна черна дупка, която разкъсва звезда далеч от галактическия център, предаде агенция Синхуа. Това поставя под съмнение дългогодишните предположения за това къде се намират черните дупки и как реагират те. Това явление, известно като "приливно разрушаване“ възниква, когато звезда се приближи твърде близо до масивна черна дупка и бъде разкъсана от огромната ѝ гравитация.

Събитието, обозначено като AT 2024tvd, се е случило на около 2600 светлинни години от ядрото на галактиката. Изследователите казват, че никога преди не са виждали толкова ярко радиоизлъчване от черна дупка, която разкъсва звезда на такова разстояние от центъра на галактиката.

Наблюденията си те описват в публикация в The Astrophysical Journal. За тях астрономите използват няколко от най-мощните радиотелескопа в света, включително ALMA в Чили, Arcminute Microkelvin Imager Large Array (AMI-LA) във Великобритания, както и три апарата в САЩ.

Те установяват два отделни изблика на радиовълни с разлика от месеци, което предполага, че черната дупка не е освободила енергия веднага след унищожаването на звездата, а е отнело време, докато материалът бъде изхвърлен.

Според изследователите наблюдаваното забавяне в освобождаването на енергията показва, че черните дупки могат да демонстрират неочаквано поведение и в резултат на това отново да се реактивират след продължителни периоди на неактивност.

Учените поясняват, че това откритие допринася за по-задълбоченото разбиране на скритата динамика на черните дупки и може да доведе до появата на нови хипотези относно механизмите на тяхното развитие и еволюция, отбелязва Синхуа.

