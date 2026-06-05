Учени: Цялото злато на Земята е с космически произход

Всеки грам злато, който виждаме днес, има изненадващ космически произход, съобщава Space Daily. Мистерията на произхода на благородните метали най-накрая беше разгадана благодарение на записа на космическа катастрофа с кодово име GW170817.

Космическият произход на златото на Земята

На 17 август 2017 г. две неутронни звезди в далечна галактика завършиха своя милионен танц и се сблъскаха за части от секундата. Тази експлозия произведе колосално количество тежки елементи, включително приблизително 200 земни маси злато и почти 500 земни маси платина.

Според наличните данни, стандартният термоядрен синтез в ядрата на звездите спира до желязо, тъй като по-нататъшният ядрен синтез изисква масивно вливане на енергия отвън, вместо да я освободи.

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Образуването на златото изисква така наречения r-процес – бързо улавяне на неутрони, което е възможно само при условия на екстремна плътност по време на космически сблъсък, известен като килонова.

Що се отнася до нашата планета, цялото злато на Земята е създадено преди раждането на самото Слънце. Както отбелязват изследователите, облакът от междузвезден прах, от който се е образувала Слънчевата система, вече е бил щедро поръсен с останки от древни космически катастрофи. Златото, което човечеството добива днес, е навлязло в земната кора много по-късно – благодарение на интензивното бомбардиране с астероиди, след като ядрото на планетата се е образувало.

Учените обаче все още спорят дали сливанията на неутронни звезди са единственият източник на богатство във Вселената. Астрофизиците смятат, че честотата на подобни сблъсъци може да е твърде ниска, за да обясни такова изобилие от злато в космоса, така че е възможно други екстремни събития, като колапсари или гигантски магнетари, също да са допринесли за образуването на златото.

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По време на образуването на Земята, разтопено желязо се е спуснало към центъра ѝ, за да образува ядрото ѝ, носейки със себе си повечето от благородните метали на планетата, като злато и платина. Всъщност, ядрото съдържа достатъчно благородни метали, за да покрие цялата повърхност на Земята с четириметров слой.

Движението на златото в ядрото би трябвало да лиши външната част на Земята от това съкровище. Изобилието от благородни метали в силикатната мантия на Земята обаче надвишава изчислените стойности десетки и хиляди пъти. Вече е обсъждана теорията, че това внезапно свръхизобилие е причинено от катастрофален метеоритен дъжд, ударил Земята след образуването на нейното ядро. По този начин цялата маса метеоритно злато е навлязла в мантията отделно и не е изчезнала дълбоко вътре.

За да проверят тази теория, д-р Матиас Уилболд и професор Тим Елиът от Бристълската изотопна група в Училището по науки за Земята анализираха скали, събрани в Гренландия от професор Стивън Мурбат от Оксфордския университет, които са на приблизително 4 милиарда години. Тези древни скали предоставят уникална картина на състава на нашата планета малко след образуването на ядрото, но преди предполагаемото бомбардиране с метеорити.

След това учените започнали да изучават съдържанието на волфрам-182 в метеоритите, известни още като хондрити – един от основните градивни елементи на твърдата слънчева система. На Земята нестабилният хафний-182 се разпада, за да образува волфрам-182. В космоса обаче, поради космическите лъчи, този процес не протича. В резултат на това учените правят извода, че древните скални проби съдържат 13% повече волфрам-182 от по-младите скали. Това позволява на геолозите да заключат, че когато Земята вече е имала твърда кора, тя е била ударена от приблизително 1 милион трилиона (10 на 18-та степен) тона астероиден и метеоритен материал. Този материал е имал по-ниско съдържание на волфрам-182, но много по-високо съдържание на тежки елементи, особено злато.

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