НАСА официално обяви "смъртта" на сондата си на Марс

НАСА официално обяви края на мисията на космическия кораб MAVEN, който прекара повече от 11 години в изследване на атмосферата на Марс и играеше ключова роля в изучаването на климата на Червената планета, пише Forbes.

"Смъртта" на MAVEN - сондата, която изследва Марс повече от 11 години

Космическият апарат MAVEN (Mars Atmosphere and Volatile Evolution), който изследваше горните слоеве на марсианската атмосфера, загуби връзка със Земята през декември 2025 г.

Според НАСА, докато космическият кораб е бил извън директна комуникация със Земята, той не е успял да я възстанови. По-късно, телеметричен анализ разкри, че MAVEN е влязъл в режим на отказоустойчивост и е започнал да се върти неконтролируемо.

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Това вероятно е довело до изтощаване на батериите и пълна загуба на захранване на комуникационните системи. Въпреки опитите за възстановяване на контакта, инженерите на агенцията не успяха да възстановят работата на устройството.

Повече от десетилетие изследване на Марс: Важни открития на мисията

MAVEN беше изстрелян през 2013 г. и влезе в орбита на Марс през 2014 г. Мисията, първоначално проектирана само за една година, функционираше повече от десетилетие. Основната цел на космическия кораб беше да проучи как Марс е загубил голяма част от атмосферата си и е станал студена и суха планета.

Данните от MAVEN помогнаха на учените да определят, че слънчевият вятър и космическото време постепенно премахват атмосферата на Марс, особено по време на силни слънчеви бури.

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Сред най-важните резултати е откриването на нови видове полярни сияния на Марс, които могат да се появят над много по-голяма част от планетата, отколкото на Земята. Освен това, устройството е регистрирало влиянието на глобалните прашни бури върху загубата на водни пари от атмосферата на Марс.

НАСА отбелязва, че данните от MAVEN ще останат важни за бъдещи човешки мисии до Марс, особено за оценка на нивата на радиация и условията за безопасност.

Както вече стана ясно, НАСА, заедно с международните си и търговски партньори, е в разгара си на подготовка за нова мисия до Луната, но космическата агенция не забравя и Марс. През 2028 г. НАСА планира да тества нова технология, която би могла да съкрати пътуването до Червената планета и да я отвори за изследвания.

НАСА разработва Space Reactor-1 Freedom, космически кораб с ядрен двигател, предназначен да достави три хеликоптера до Марс, наречен Skyfall. Те са подобни на хеликоптера Ingenuity, който беше изпратен до Червената планета като част от мисията на марсохода Perseverance през 2021 г.

Space Reactor-1 Freedom е ракета с ядрено-електрическа задвижваща система. Тя йонизира гориво, като ксенон, използвайки електричество, осигурявайки бавна, но постоянна тяга.

НАСА вече е изстрелвала ракети, захранвани със слънчева енергия. Ядрено-електрическото задвижване има едно ясно предимство пред слънчевата енергия: то е по-полезно за мисии в дълбокия космос, където слънчевата светлина е по-слаба, отколкото във вътрешната слънчева система.

Според Space News , ще е необходима година, за да достигне Space Reactor-1 Freedom Марс и да разположи хеликоптерите си. Очаква се бъдещи, по-мощни ядрено-електрически ракети да достигнат Марс след два до три месеца.

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