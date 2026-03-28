За пръв път: НАСА откри скъпоценности на Марс

По време на изследване на ръба на древен ударен кратер на Марс, чиято възраст се оценява на 4 милиарда години, роувърът „Perseverance“ на НАСА, се натъкна на уникално струпване на скъпоценни камъни. Учените са класифицирали кристалите като корунд и избягват да спекулират за техните специфични разновидности без допълнителен химичен анализ. Това съобщава изданието Live Science.

Находката на Марс

Засега учените са приложили осветяване на находките с лазер от камерата SuperCam. Този лазер въздейства върху минералите, карайки ги да излъчват светлина със специфични дължини на вълните. Тъй като всеки елемент и съединение излъчва светлина със специфични дължини на вълните, това позволява да се определи химичният състав на пробата.

Анализът разкрива, че три от лазерно изрязаните скални проби показват ясни признаци на минерала корунд с хромови включвания, съответстващи на химичните характеристики на рубина. Кристалите обаче са твърде малки, за да бъдат видени от камерата на марсохода Perseverance, а точният им химичен състав е неизвестен. Следователно учените не могат да кажат със сигурност дали са открили марсиански рубин или някакъв друг вид корунд.

Въпреки че откритите проби са твърде малки за бижута, те потвърждават, че Марс е истинска геоложка лаборатория. Там преди това са откривани следи от опал и кварц, което показва много по-сложна история на вътрешността на планетата, отколкото се смяташе досега.

