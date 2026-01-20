За пръв път: Учени "видяха" скрития живот на Слънцето

Екип от изследователи е проследил необичайно активен регион на Слънцето от неговото зараждане до пълния му разпад, като е записвал активността му в продължение на 94 дни непрекъснато. Този регион, наречен NOAA 13664, е генерирал най-силните геомагнитни бури, които Земята е виждала през последните две десетилетия. Те са нарушили работата на спътници, селскостопански системи и дори железопътна сигнализация, според The ​​Daily Galaxy.

Това дългосрочно наблюдение стана възможно чрез комбиниране на данни от два космически кораба: Solar Orbiter на Европейската космическа агенция (ESA), който наблюдаваше обратната страна на Слънцето, и Solar Dynamics Observatory (SDO) на НАСА, която непрекъснато наблюдаваше страната, обърната към Земята. Резултатът беше пълна хронология на еволюцията на слънчевата област – нещо, което никога преди не беше постигано.

Водещата роля на NOAA 13664

Обикновено активните области на Слънцето остават видими от Земята само около две седмици, преди да бъдат скрити от погледа поради въртенето на звездата. Сондата Solar Orbiter, изстреляна през 2020 г., обаче се движи в широка орбита около Слънцето, което ѝ позволява да вижда области, скрити от наземните наблюдатели.

Според Йоанис Контогианис, слънчев физик в Швейцарския федерален технологичен институт в Цюрих (ETH Zurich), тази орбита е позволила на учените да открият NOAA 13664 много преди да стане видима от нашата планета. До май 2024 г. регионът се е обърнал към Земята и веднага е разкрил изключителната си сила.

„Този ​​регион създаде зрелищно северно сияние, което се виждаше чак на юг, чак до Швейцария“, казва Луиза Хара, професор в ETH Zurich и директор на обсерваторията в Давос.

Изследователите успяха да наблюдават региона в продължение на три пълни слънчеви завъртания, получавайки непрекъсната картина на трансформацията на неговото магнитно поле.

Въздействието на NOAA 13664 се разпростира далеч отвъд цветното небе. Професор Хара отбеляза, че съвременните технологии са понесли значителни последици през май 2024 г., като дигиталното земеделие е един от най-засегнатите сектори. Сателитните сигнали, използвани от дронове, полеви сензори и автономно оборудване, са били нарушени, което е довело до забавяне на работата и загуба на реколта.

Друга инфраструктура също е засегната. „Дори сигналите по железопътните линии могат да бъдат засегнати, като спонтанно преминават от червено към зелено или обратно“, казва тя. Това отразява нарастващите опасения относно това как космическите метеорологични събития взаимодействат със стареещите или чувствителни наземни системи.

Минали събития са показали подобни последици. През февруари 2022 г. повишената слънчева активност унищожи 38 от 49-те новоизстреляни спътника Starlink. NOAA 13664 напомни на учените и операторите колко уязвима е съвременната ни среда към активност, произхождаща от 150 милиона километра разстояние.

Магнитен хаос на Слънцето

Силата на региона се дължеше на неговото интензивно и променящо се магнитно поле. Активните области на Слънцето се образуват, когато намагнитена плазма се издигне до повърхността и наруши структурата на звездата.

Както обясни Луиз Хара: „Когато видим регион на Слънцето с изключително сложно магнитно поле, можем да предположим, че там има огромно количество енергия, която ще бъде освободена под формата на слънчеви бури.“

Както е отбелязано в проучване, публикувано в списанието Astronomy & Astrophysics , точно това се е случило с NOAA 13664. В течение на 94-дневен наблюдателен прозорец, полето му ставало все по-объркано и нестабилно. Най-мощното изригване се е случило на 20 май 2024 г. от обратната страна на Слънцето. То е било скрито от директния поглед от Земята, но е било записано подробно благодарение на стратегията с два космически кораба.

Въпреки че учените все още не могат точно да предскажат кога или как ще се случи изригване в определена област, уникалният набор от данни, получен от това проучване, представлява важна стъпка към по-задълбочено разбиране на механиката на слънчевото време.

„Живеем до тази звезда, така че е много важно да я наблюдаваме и да се опитаме да разберем как работи и как влияе на околната ни среда“, споделя Контоянис.

