Учени разкриха какво ще остане от Земята след смъртта на Слънцето

Учените предполагат, че Земята може да бъде напълно изпарена от Слънцето в бъдеще, оставяйки след себе си само разпръсната следа в космоса. Астрономите стигнаха до това заключение след необичайно откритие в една от най-близките до нас планетарни мъглявини. За това пише „Дейли Мейл“ .

Изследователи съобщават за откриването на мистериозна структура от йонизирано желязо в центъра на мъглявината Пръстен. Те вярват, че този обект може да е остатък от скалиста планета, унищожена от умираща звезда, подобна на нашето Слънце.

Какво точно откриха астрономите?

Откритието се отнася до необичайна „лента“ или „лента“ от йонизирани железни атоми, която се простира през центъра на мъглявината Пръстен, разположена на приблизително 2283 светлинни години от Земята. Астрономите никога преди не са наблюдавали подобни структури, така че откритието е предизвиква значителен интерес сред научната общност.

Изследователите отбелязват, че произходът на този обект остава загадка. Една от най-интригуващите хипотези обаче е, че желязната лента е останка от планета, която е била погълната от звездата по време на последните етапи от нейната еволюция.

Звезди като Слънцето претърпяват драматични промени в края на живота си. Когато ядреното гориво в ядрото им се изчерпи, звездата губи способността си да поддържа стабилен баланс между гравитацията и енергията на термоядрените реакции.

В резултат на това външните ѝ слоеве се разширяват драстично, превръщайки звездата в червен гигант, който може да бъде 100-1000 пъти по-голям от първоначалния си размер. С течение на времето външните слоеве се разделят, образувайки ярка планетарна мъглявина, докато ядрото се свива в бяло джудже.

Астрономите смятат, че Пръстеновидната мъглявина се е образувала точно по този начин преди приблизително 4000 години. Новото откритие е осъществено благодарение на инструмента Large Integral Field Unit (LIFU) на телескопа „Уилям Хершел“. Този инструмент съдържа стотици фиброоптични канали, което му позволява едновременно да анализира светлина от цялата мъглявина в различни дължини на вълните. Благодарение на това учените успяха да реконструират подробно химичния състав на обекта във всяка точка.

Водещият автор на изследването, д-р Роджър Уесън от Университета в Кардиф и Университетския колеж в Лондон, отбеляза, че именно желязната структура веднага е привлякла вниманието на учените, докато са обработвали данните.

Според изследователите, масата на желязото в откритата лента приблизително съответства на количеството, което скалиста планета би оставила след себе си след пълно изпаряване.

Ако планета с размерите на Меркурий или Марс беше унищожена, щеше да има малко по-малко желязо. Изпарението на Земята или Венера обаче би произвело дори повече желязо, отколкото се наблюдава в момента. Именно това прави теорията за изгубена планета една от най-вероятните. Учените обаче подчертават, че все още няма окончателни доказателства за тази хипотеза.

Какво означава това за Земята?

Астрономите ни напомнят, че след приблизително пет милиарда години Слънцето също ще изчерпи запасите си от водород и ще започне да се разширява. Настоящите оценки сочат, че то може да се разшири приблизително 200 пъти, превръщайки се в червен гигант.

В такъв сценарий Земята вероятно би била или напълно изпарена от екстремни температури, или разкъсана от мощни гравитационни сили и придърпана по-близо до звездата.

Проучвания на други звезди потвърждават тази заплаха: големи планети в близки орбити около червени гиганти са много по-рядко срещани, отколкото около млади звезди, което показва масово унищожение на такива светове.

Учените признават, че има алтернативни обяснения за появата на желязната лента. По-конкретно, тя може да се е образувала в резултат на неизвестни процеси по време на изхвърлянето на външните слоеве на звездата.

Според д-р Уосън, търсенето на подобни структури в други планетарни мъглявини ще бъде от решаващо значение. Ако такива обекти бъдат открити в бъдеще, това ще помогне да се определи дали те наистина са „космически надгробни паметници“ на унищожени планети.

Изследователите планират да продължат своите наблюдения с LIFU и да определят дали освен желязото присъстват и други химични елементи, което би могло окончателно да потвърди или опровергае планетарния произход на мистериозната структура.

