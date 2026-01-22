Звезда в галактиката Андромеда изчезна мистериозно: Възможна ли е космическа катастрофа?

Учените споделят за странно явление в съседната галактика Андромеда - масивен жълт свръхгигант просто изчезна от радара. Учените подозират, че сме свидетели на рядко явление - „неуспешна свръхнова“, при която звезда се срива в черна дупка, без да експлодира. Изданието IFLScience пише за това , позовавайки се на ново изследване.

Мистериозното изчезване на звезда от галактиката Андромеда

Астрономите разследват мистериозното изчезване на звездата M31-2014-DS1 . Жълтият свръхгигант, 12 пъти по-голям от масата на Слънцето, първо стана по-ярък през 2014 г., а след това, между 2014 и 2018 г., просто изчезна.

Обикновено звездите с такъв размер завършват живота си по зрелищен начин – с експлозия на свръхнова, оставяйки след себе си неутронна звезда или черна дупка. Но в този случай не е имало експлозия. Един научен екип, след като анализира данни от космическия телескоп „Джеймс Уеб“ (JWST), изложи смела хипотеза: това е „неуспешна свръхнова“.

Как работи това? Звездата се срива под собствената си тежест толкова бързо и мощно, че веднага се превръща в черна дупка, „прескачайки“ етапа на експлозия. На мястото на бившия гигант телескопът е успял да засече само слабо червено сияние и прашна обвивка. Учените смятат, че това са остатъци от материя, бавно падаща в новородената черна дупка.

Възможна ли е космическа катастрофа?

Друга група изследователи обаче настоява за предпазливост и най-вече за предпазливост от прибързани заключения. Аргументът им е, че ако там се е образувала черна дупка, тя би трябвало да излъчва рентгенови лъчи, докато поглъща материя. Рентгеновите телескопи не показват подобно неща. Алтернативна теория е сливане на две звезди. Може би M31-2014-DS1 се е сблъскала с друга звезда и този процес е създал толкова плътен облак прах, че е закрил напълно светлината на обекта от нас.

„В крайна сметка, въпреки че източникът е значително по-слаб от родителската си звезда, съдбата му остава несигурна. Ако е черна дупка, тя ще продължи да избледнява. Ако е сливане, прахът ще се разсее и звездата ще свети отново“, заключават учените.

За да сложи край на тази история, телескопът Webb ще продължи да наблюдава този сектор на галактиката през следващите години.

