200 000 лева в хладилника: Хванаха контрабандна валута

28 август 2025, 10:55 часа 299 прочитания 0 коментара
Недекларирана валута за близо 200 000 лева откриха митнически служители на Граничния контролно-пропускателен пункт "Капитан Андреево" в хладилния агрегат на полуремарке на товарен автомобил, съобщиха от Регионалния пресцентър на Агенция "Митници" в Свиленград, цитирани от БТА.  Камионът превозвал стоки от Нидерландия през България и Турция за Грузия. След анализ на риска товарният автомобил е селектиран за щателна митническа проверка, включително с рентгенова апаратура, при която са отбелязани зони с подозрителни плътности. При последвалата физическа проверка във фабрична кухина на хладилния агрегат на полуремаркето са открити 11 пакета с еврови банкноти.

Установеното количество на откритата недекларирана валута е 102 000 евро с левова равностойност 199 494 лева.

По случая е образувано бързо производство. През този месец установените случаи на незаконен пренос на валута през пункта са пет, като е задържана недекларирана валута за близо 620 000 лева (над 317 000 евро).

Последният беше на 9 август, когато в седалките и таблото в шофьорската кабина на товарен автомобил бяха намерени 55 000 евро с левова равностойност 107 570 лева.

Според отчета на митницата за 2024 г. на "Капитан Андреево" са установени недекларирани по съответния ред парични средства с левовата равностойност 10, 003 млн. лв. при 67 случая.

Пренасяните купюри са били в различни валути. Най-голям е делът на валутите евро, британски лири и щатски долари.

Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
