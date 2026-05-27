Ген. Миланов заговори за отговорност и за други прокурори след оставката на Сарафов (ВИДЕО)

"Важно е да има възможност да се търси отговорност на прокурори, които са предприели и са отдали постановления, които не съответстват на правната норма", каза народният представител от "Прогресивна България" в 52-ото Народно събрание ген. Румен Миланов пред журналисти в парламента във връзка с поредната оставка на Борислав Сарафов, който си тръгва и като шеф на Националната следствена служба (НСлС).

Оставката на Сарафов

Ген. Миланов коментира оттеглянето на Сарафов и го определи като лично решение.

"Най-вероятно оставката е отражение на значителния обществен натиск и опозиция, която един път е към неговия персонаж като изпълняващ функциите на главен прокурор и паралелно с това бих сложил неправилните действия на някои прокурори. Всичко това създава това отношение към прокуратурата", каза ген. Миланов.

ПБ са против закон за един човек

Ген. Миланов е против да се правят законови норми за отделни хора.

Думите му дойдоха след предложение на "Демократична България", които поискаха да се увеличи срока за разглеждане на дисциплинарни производства с цел Сарафов да бъде уволнен дисциплинарно и да бъде лишен от обезщетение от 20 заплати.

Във връзка с жалбата на министъра на правосъдието във ВАС срещу отменената дисциплинарка срещу Борислав Сарафов, той коментира: "Той нека да го сезира, в това няма нищо лошо".