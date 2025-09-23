Войната в Украйна:

За дрифт в центъра на София: Година без книжка и солена глоба

23 септември 2025, 14:01 часа 231 прочитания 0 коментара
За дрифт в центъра на София: Година без книжка и солена глоба

Рисково шофиране в центъра на София от 20-годишен младеж завърши с отнемане на шофьорската книжка за една година. На виновния водач е наложена и глоба от 3 000 лв., съобщи БГНЕС.

ОЩЕ: Невиждан дрифт: Тежка катастрофа се размина на косъм (ВИДЕО)

Около 23:00 часа снощи патрул на Зоналното жандармерийско управление в София, изпълняващ задачи в центъра на столицата, забелязва, че на площад "Свети Александър Невски" се правят дрифтове с кола. Те веднага се намесили и задържали водача – младеж на 20 години от София.

На място е извикан автопатрул на 5 РУ-СДВР, който е взел отношение по компетентност. 

Висока скорост

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Преди няколко седмица Пътна полиция задържа млад шофьор след опасен дрифт по бул. "Ломско шосе" в София. В късния следобед е засечен черен лек автомобил с голяма мощност, който извършва опасни маневри.

При кръстовището с улица "Христо Силянов" водачът рязко подал газ, завъртял автомобила и започнал дрифт пред погледа на екип на Пътната полиция.

Младият водач взел е свидетелство за правоуправление през май тази година.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
глоба Шофьор дрифт шофьорска книжка информация 2025
Още от Крими
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес