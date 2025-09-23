За дрифт в центъра на София: Година без книжка и солена глоба

Рисково шофиране в центъра на София от 20-годишен младеж завърши с отнемане на шофьорската книжка за една година. На виновния водач е наложена и глоба от 3 000 лв., съобщи БГНЕС.

ОЩЕ: Невиждан дрифт: Тежка катастрофа се размина на косъм (ВИДЕО)

Около 23:00 часа снощи патрул на Зоналното жандармерийско управление в София, изпълняващ задачи в центъра на столицата, забелязва, че на площад "Свети Александър Невски" се правят дрифтове с кола. Те веднага се намесили и задържали водача – младеж на 20 години от София.

На място е извикан автопатрул на 5 РУ-СДВР, който е взел отношение по компетентност.

Висока скорост

Преди няколко седмица Пътна полиция задържа млад шофьор след опасен дрифт по бул. "Ломско шосе" в София. В късния следобед е засечен черен лек автомобил с голяма мощност, който извършва опасни маневри.

При кръстовището с улица "Христо Силянов" водачът рязко подал газ, завъртял автомобила и започнал дрифт пред погледа на екип на Пътната полиция.

Младият водач взел е свидетелство за правоуправление през май тази година.