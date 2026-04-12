Аварирал камион затруднява движението по магистрала "Хемус"

Движението по първа активна лента в тунел „Витиня“ на автомагистрала „Хемус“ в посока София е временно ограничено поради аварирал камион, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ).

Трафикът се осъществява по изпреварващата и втора активна лента. От АПИ съветват водачите да шофират внимателно и със съобразена скорост.

