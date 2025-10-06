Войната в Украйна:

Автомобилни състезатели: Асфалтът край "Аладжа манастир" не е имал добро сцепление

06 октомври 2025, 23:15 часа 424 прочитания 0 коментара
Автомобилни състезатели: Асфалтът край "Аладжа манастир" не е имал добро сцепление

Автомобилното състезание край "Аладжа манастир" край Варна, което трябваше да бъде празник за феновете на моторните спортове, завърши трагично. Един човек загина, а осем други бяха ранени, след като състезателен автомобил излетя от трасето и се вряза в зрители, застанали в опасна зона на завой. Сред пострадалите е и жена в критично състояние.

Още: Смъртоносна скорост: Кола се вряза в публиката на автомобилното състезание "Аладжа манастир" (СНИМКИ И ВИДЕО)

„Честно казано, трасето беше с много ниско сцепление. В зоната, в която стана инцидентът, асфалтът беше хлъзгав и износен. По това време на годината температурите са доста ниски, което намалява още повече сцеплението. Гумите на състезателните автомобили са специални и не успяват да достигнат оптимална температура за сцепление". Това обясни автомобилният състезател Мартин Петков, който е бил участник в тази надпревара, в „Интервюто в Новините на NOVA”.

"Това е известно от години"

Автомобилният състезател Илия Царски също потвърди, че в отсечката, в която се провежда надпреварата - няма никакво сцепление. "Това е известно от години. Тази отсечка е известна като изключително хлъзгава и няма никакъв "грип" - с други думи няма сцепление. Това, което видях  на видеата, е, че автомобилът с много голяма скорост подскача на неравност, пилотът губи лек контрол, но веднага и много адекватно стъпва на спирачките. Но тъй като няма контакт между гумите и асфалта - той нямаше никаква възможност дори да намали скоростта, за да бъде по-лек ударът", обясни той.

Още: След трагедията: Излезе резултатът от кръвната проба на пилота Нейко Нейков

По думите на Царски една от причините за този инцидент вероятно е фактът, че вероятно асфалтът по време на тестовете е бил по-топъл заради по-хубавото време. "Така че причина е студеният въздух и асфалт. И не на последно място забраната за използване на електрически подгряващи „чохли“ за гумите — забрана наложена от българската федерация, уж в съответствие с екологичните норми в Европа".

"Трябва да се изгради компетентен и професионален екип"

Според автомобилните състезатели най-обезпокояващото в случая обаче не са само техническите обстоятелства, а фактът, че зрители са се намирали на опасно място — външен завой, при това както по време на състезанието, така и по време на съботните тренировки. „Тези хора стояха там още от събота. Ние, пилотите, не можем да ги изгоним. Можем само да сигнализираме организатора“, обясни Петков. И допълни: "Сигнализирано е. Но колите на този конкретен завой се движат с около 150-160 км/ч".

Илия Царски подчерта и ролята на маршалите — хората, отговорни за сигурността на трасето. По думите му хора за тази  позиция се оказват недобре обучени и в недостиг. "Те трябва да преминават специални курсове, за да се обучават. Трябва да се изгради компетентен и професионален екип. Трябва да се слуша мнението на опитните пилоти. Само така можем да избегнем подобни трагедии в бъдеще“, категоричен бе той. 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
Пилот Рали Варна трагедия Аладжа манастир
Още от Крими
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес