Баневи срещу Гешев и Сарафов: Докъде стигна съдебната битка

Искът на Николай и Евгения Баневи срещу Иван Гешев в качеството му на главен прокурор и петимата му заместници продължава да не намира своя край. Баневи попаднаха във фокуса на прокуратура по времето на Гешев, който обаче се превърна в първия български главен прокурор в модерната ни история, който беше свален от поста си преди да завърши 7-годишния му мандат.

Ръководството на прокуратурата бе дадено на съд от семейство Баневи за морални вреди, причинени им от писмо до 67 европейски институции, в което наред, че се оплакваха от натиск, Гешев и заместниците му се хвалеха и с неприключили дела, сред които и това срещу Баневи. Това е арогантна злоупотреба с права и нарушение на презумпцията за невиновност, смятат Баневи.

Софийският градски съд (СГС) обаче не следва указанията на Върховния касационен съд (ВКС) и отказва да разгледа жалбата. А освен срещу Гешев, жалбата е и срещу Борислав Сарафов, който още е и.ф. главен прокурор, уточнява в. "Сега".

Искът беше заведен през януари 2022 г., т. е. преди близо 4 години. Оттогава обаче реално не е разгледан по същество. Две съдебни инстанции - Софийският градски съд и Софийският апелативен съд, приеха, че Гешев и компания имат функционален имунитет и не носят отговорност за писмото. След това обаче Върховният касационен съд прие, че функционалният имунитет не следва да ограничава правата на лицата, които се ползват и позовават на презумпцията за невиновност. Имунитетът цели нормалното функциониране на съдебната система и не служи само за защита на ползващото се от него лице, записаха още върховните съдии в определението си, цитирано от специализирания юридически сайт "Де Факто".

Защо тогава СГС не гледа делото? Оправданието е, че държавното обвинение не била разпространила писмото си пред медиите, то изтекло от другаде, а изготвянето му имало легитимна цел и то било служебна кореспонденция. Сега Баневи обжалват това пред Софийския апелативен съд. Основанията им - съдебният състав, който не желае да гледа иска им, е командирован и това е нарушение на принципа за случайно разпределение на делата. И още от жалбата - градският съд отказва да се съобрази със задължителния за него извод на върховния съд, че главният прокурор и заместниците му не са действали в служебно качество и затова не се ползват с функционален имунитет. Вместо това градският съд трябва да отговори на въпроса дали презумпцията за невиновност е била нарушена и дали от това са настъпили вреди. Градският съд обаче някак си стига до извода, че Гешев и останалите не са действали нито в служебно, нито в лично качество.

Голяма част от решението на градския съд е посветена на разсъждения дали въпросното писмо е изпратено като отговор на запитвания от европейския парламент във връзка с механизма за сътрудничество и проверка. Това не се твърди дори от Гешев и някогашните му заместници.

В жалбата се сочи и че градският съд не е съобразил и присъдата на Съда в Страсбург по делото на Баневи срещу България, влязла в сила само няколко месеца преди изготвянето на писмото от Гешев и заместниците му, с което България е осъдена за нарушаване на презумпцията за невиновност заради изказвания на Гешев. Градският съд нито обсъжда контекста на писмото, нито анализира спазен ли е балансът между обществения интерес и индивидуалните права на Баневи.

Любопитно е и че градският съд служебно "увеличава" размера на претендираните разноски за Гешев и заместниците му, като им присъжда повече от претендираното. СГС приема, че делото е сложно, но не отчита факта, че четирима от ответниците са представлявани от адв. Машев, съпруг на Даниела Машева, като съдържанието на отговорите на искови молби е фактически идентично, а писмената защита е една, депозирана от името и на четиримата ответници, коментира в. "Сега".

