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Без български етикети: БАБХ спря над половин тон храни от Турция

29 септември 2026, 10:01 часа 504 прочитания 0 коментара
Снимка: БАБХ
Без български етикети: БАБХ спря над половин тон храни от Турция

Инспектори от отдел „Контрол на храните и граничен контрол“ към Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) извършиха проверки в 13 обекта, предлагащи хранителни продукти с произход Турция. В пет от проверените обекти са установени храни без етикетировка на български език и без документи за произход и безопасност. Това съобщават на страницата на БАБХ в интернет. Установените количества около 100 кг включват млечни продукти, месни продукти, трайни и малотрайни сладкарски изделия, захарни изделия, сушени плодове, зърнени храни, варива, консервирани храни и маслиново масло. Храните са възбранени за реализация. Съставен е един акт за установяване на административно нарушение (АУАН), а на останалите оператори са изпратени покани за явяване в ОДБХ – София-град за предприемане на съответните административни мерки. Още: 51 000 продукта без етикет на български: Проверка на БАБХ и НАП в склад за храни и напитки

Почти 10 вида храни

Снимка БАБХ

При проверка в един от обектите е установена непълнота в придружаващите документи, която възпрепятства извършването на пълна проследимост на храните. Установено е, че доставчикът е наемател-търговец в складова база в Пловдив. По случая БАБХ е изпратила информация до ОДБХ – Пловдив за предприемане на действия по компетентност.

Отделно от тези случаи, при проверка на обект на пазар „Димитър Петков“ са установени близо 400 кг и 41 л хранителни продукти с произход Турция, за които не са представени документи за произход и безопасност. Сред тях са месни продукти, млечни продукти, захарни изделия, варива, маслини, сладка, туршии, сосове, слънчогледово масло и маслиново масло. Поради установените несъответствия е издадено разпореждане за спиране дейността на обекта. Още: БАБХ хвана 2 тона проблемно кисело мляко от Македония, върна й го

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Турция етикети БАБХ опасни храни
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Редактор
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