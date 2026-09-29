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Без операция: Лекари спасиха малко дете с тежки малформации

29 септември 2026, 10:05 часа 522 прочитания 0 коментара
Снимка: Envato
Без операция: Лекари спасиха малко дете с тежки малформации

За успешно лечение на най-малкия си пациент за последната година – момиченце на 1 година и 9 месеца, родено с две вродени сърдечни малформации (отворена връзка между аортата и белодробната артерия и дефект между предсърдията), споделиха от УМБАЛ „Св. Екатерина“. Макар проблемът да е установен още след раждането, с времето състоянието започва да обременява сърцето на детето.

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Специалистите – доц. Кратунков, д-р Пенчев, съвместно с екипа на КАИЛ - д-р Тенев, медицинската сестра Кръстева и рентгеновия лаборант Тюркеджиев, извършват щадяща миниинвазивна интервенция без операция на отворено сърце. Чрез катетри през съдовете на крака и специални миниатюрни импланти (оклудери) дефектите са успешно затворени.

Процедурата е преминали гладко и без усложнения. Контролните прегледи показват напълно възстановен нормален кръвоток и запатена сърдечна функция. Малката пациентка вече е изписана в отлично общо състояние и ще продължи да бъде наблюдавана от личния си лекар и детски кардиолог.

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Сърце операция сърдечна операция
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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