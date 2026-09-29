ТВ програма: Спорт по телевизията днес - 29 септември 2026

Българският телевизионен ефир ще предложи голямо разнообразие от спортни събития във вторник, 29 септември. Феновете на тениса, футбола, снукъра, НХЛ и баскетбола ще мога да гледат своите любимци в действие днес. Българският национален отбор по футбол излиза за втория си мач от Лигата на нациите. "Лъвовете" на Александър Димитров ще се изправят срещу Естония на стадион "Христо Ботев" в Пловдив. Ето и пълна програма:

Спортна програма за 29 септември, вторник:

09:00 часа Снукър: Открито първенство на Шънджън, втори кръг - Eurosport

14:00 часа Тенис: ATP 250 Чънду: Финал - MAX Sport 1

14:30 часа Тенис: ATP 250 Ханджоу: Финал - MAX Sport 2

14:30 часа Снукър: Открито първенство на Шънджън, трети кръг - Eurosport

19:00 часа Футбол: Молдова - Фарьорски острови, Лига на нациите - Diema Sport 2

19:00 часа Футбол: Финландия – Беларус, Лига на нациите - Diema Sport 3

19:00 часа Баскетбол: Дубай - Барселона, Евролига - MAX Sport 1

20:00 часа Баскетбол: Жалгирис - Олимпиакос, Евролига - MAX Sport 2

20:00 часа Баскетбол: Анадолу Ефес - Реал Мадри, Евролига - MAX Sport 3

21:30 часа Баскетбол: Валенсия - Баскония, Евролига - MAX Sport 4

21:30 часа Баскетбол: Олимпия Милано – Болоня, Евролига - MAX Sport 1

21:45 часа Футбол: Чехия – Англия, Лига на нациите - Diema Sport 2

21:45 часа Футбол: Испания – Хърватия, Лига на нациите - Diema Sport 3

21:45 часа Футбол: България – Естония, Лига на нациите - MAX One

21:45 часа Футбол: Люксембург – Исландия, Лига на нациите - Diema Sport

21:45 часа Футбол: Шотландия – Швейцария, Лига на нациите - Nova Sport

00:00 часа НХЛ: Каролина Хърикейнс - Флорида Пантърс - MAX Sport 2

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