Украйна свали всички "Циркон" и "Искандер", изстреляни по Киев, но не и всички реактивни дронове (ВИДЕО)

През нощта на 29 септември (от 18:00 ч. на 28 септември) Русия е нанесла удар по Украйна с противокорабна ракета „Циркон“/„Оникс“, две балистични ракети „Искандер-М“/С-400 и 152 ударни дрона от типа „Шахед“ (82 от които с реактивни двигатели), „Гербер“ и безпилотни апарати "примамки", съобщиха украинските военновъздушни сили. Според предварителни данни, оповестени от тях към 08:00 часа, противовъздушната отбрана е свалила или обезвредила 109 от 155 цели.

Става въпрос за:

1 от 1 противокорабна ракета „Циркон“/„Оникс“;

2 от 2 балистични ракети „Искандер-М“/С-400;

106 дрона (тези с реактивни двигатели са доста по-трудните за сваляне - бел. ред.)

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Засечени са попадения на средства за въздушно нападение в 24 локации, както и падане на отломки от тях на 16 места. "Атаката продължава, във въздушното пространство има няколко вражески безпилотни летателни апарата", гласеше сводката на украинските ВВС към този час.

Атаката срещу Киев

По-рано стана ясно, че основна цел е била столицата Киев. Дрон се е разбил в близост до Върховната рада (украинския парламент), съобщи местният мониторингов Telegram канал "Труха". Засега няма официално потвърждение за разбила се безпилотна машина в т.нар. правителствен район, където се намират административните сгради на властта в Украйна. Тази информация идва на фона на данни от официалните канали в Telegram на украинските ВВС и на кмета на Киев Виталий Кличко за пореден руски обстрел с балистични ракети по украинската столица, "Труха" предупреждаваше още, че е имало изстреляни от руснаците свръхзвукови ракети "Циркон".

Последните удари дойдоха на фона на засилените от август насам атаки на Русия срещу Киев, като тя безмилостно провежда нападения с дронове дори и през деня, за да изтощи украинската противовъздушна отбрана.

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През нощта на 29 септември множество ракети и дронове удариха Киев в рамките на продължаващата от няколко дни атака на руските сили срещу столицата, като един човек беше ранен, съобщи Държавната служба за извънредни ситуации на Украйна. Пострадалият е пострадал в шестетажна жилищна сграда, която е била ударена в район Голосеевски, където според службата са били евакуирани още 10 души.

В квартал Соломянски на града образователна институция е била ударена от руска ракета, което е предизвикало пожар, съобщи кметът Виталий Кличко. Отломки от ракета са паднали в двора на жилищна сграда в същия квартал, макар че не е съобщено за пожар. Отделно от това отломки са паднали на територията на частен жилищен имот в квартал Соломянски.

В квартал Печорски е избухнал пожар в триетажна нежилищна сграда.

Забавяния е имало по различни тролейбусни линии по булевард „Степан Бандера“ поради повреди по контактната мрежа, както и по улица „Жилянска“ в резултат на затворени пътища.

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Репортери на Kyiv Independent, намиращи се на място в столицата, съобщиха, че са чули експлозии из целия град и са видели как работят прехващачите PAC-3 от системите Patriot.

Това идва на фона на бруталната руска въздушна атака срещу Киевската академия на науките – там бяха убити двама души, единият от които се оказа асистент на бившия секретар на Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна Володимир Горбулин. Самият Горбулин е ранен - руски реактивен дрон се разби в сградата директно над кабинета му. По-късно Виталий Кличко съобщи, че 26 души са ранени при атаките срещу Киев през целия 28 септември, а 8 са хоспитализирани.

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Пожари след нападения срещу Одеса и Виница

В Одеска област 8 души са пострадали в резултат на руска атака през нощта. Повредени са жилищни сгради и приют за животни, възникнали са пожари. Също така производствено предприятие, складови помещения, гимназия, общежитие, леки и товарни автомобили са претърпели щети. Всички пожари са били потушени от спасителните служби, съобщи Държавната служба за извънредни ситуации. "Работата на спасителите беше затруднена от повтарящи се сигнали за въздушна тревога", добавят от ДСНС.

В област Виница, в резултат на руска атака, е бил поразен обект от железопътната инфраструктура. Спасителите са потушили пожара. За щастие, няма пострадали, казват от ДСНС.