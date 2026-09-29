На метри от финала: Метрото през "Слатина" проби до "Ситняково", остава последната права

Тунелопробивната машина, с която се изгражда разширението на метрото през „Слатина“, достигна метростанция „Ситняково“, която е разположена на едноименния булевард и ул. „Гео Милев“. Това е важен етап от изграждането на подземния участък и означава, че машината вече е преминала през по-голямата част от предвиденото трасе, съобщиха от „Метрополитен“ ЕАД. Станцията на бул. „Ситняково“ е последната в шесткилометровия участък, до която машината трябва да достигне, преди да продължи към изходната шахта и да приключи нейната работа.

ОЩЕ: Шефът на метрото каза кога ще е готова новата отсечка

Метрото през „Слатина“ е едно от разклоненията на линия 3 с 6 км и за него се използва специално произведената за София машина „Витоша“. Отсечката свързва няколко района – „Оборище“, „Слатина“ (кварталите „Гео Милев“ и „Христо Смирненски“) и достига до бул. „Цариградско шосе“ в района на МБАЛ „Св. Анна“ в „Младост“.

До момента тунелопробивната машина е изградила приблизително 3750 метра, или 3,7 км тунел. Това представлява около 80% от общата дължина на тунела. След достигането на метростанция „Ситняково“ пред машината остава последният етап – участъкът, който свързва станцията с изходната шахта на трасето.

900 метра до финала

До приключването на строителството на подземното трасе през „Слатина“ остават приблизително 900 метра. Това е последният участък между „Ситняково“ и изходната шахта, разположена в двора на Военната академия „Г. С. Раковски“. Там е предвидена финалната точка от работата на съоръжението. Очаква се това да стане до края на годината. Така ще завърши основният етап от механизираното прокопаване на подземното трасе, а подземният завод ще бъде изваден на съставните си части.

Дотогава „къртицата“ продължава своя път под София. Над нея градът живее в обичайния си ритъм, а под земята вече се оформя новата връзка, по която след време ще преминават влаковете на метрото.