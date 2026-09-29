Реал Мадрид и Барселона влизат в съда за "кражбата на 7 шампионски титли"

Историческото съперничество между Барселона и Реал Мадрид се премести от терена в съдебната зала, като президентът на "кралете" Флорентино Перес беше официално призован да се изправи пред правния екип на каталунския клуб. Тази ескалация на конфликта е вследствие на провокативните изказвания на мадридския шеф относно корупцията сред съдиите и легитимността на миналите титли в Ла Лига. Срещата е насрочена за 25 ноември в съда в Мадрид и представлява важна стъпка в делото за клевета, заведено от каталунците.

Барселона чака Флорентино Перес в съда на 25 ноември

Барселона изисква официално оттегляне от страна на Перес на коментарите, които той направи по време на пресконференция през май, когато отправи остра атака срещу интегритета на клуба във връзка с текущото разследване по случая "Негрейра". Барса ще повдигне наказателни обвинения за клевета, ако Перес пропусне заседанието или откаже да оттегли твърденията си, което ще доведе напрежението на ниво ръководство между двата съперника до най-високата си точка от десетилетия насам.

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В основата на спора стоят твърденията на Перес относно "системната корупция", която според него е белязала испанския футбол през последните две десетилетия. Президентът на Реал не си пощади думите, когато се насочи към аферата "Негрейра", като заяви: "Корупцията в случая "Негрейра" е системна. Това е най-големият скандал в историята. Да чувам председателя на CTA да казва, че тези неща трябва да бъдат забравени… как могат да бъдат забравени? Членовете на Реал Мадрид са с мен в моята война срещу Негрейра. Реал Мадрид не е единствената жертва - и други отбори страдат, докато Барса винаги е бенефициентът."

"7 титли ми бяха откраднати"

Отивайки още по-далеч в своята офанзива, Перес разкри, че Реал Мадрид предприема конкретни правни действия, за да ангажира управляващия орган на европейския футбол. Той не се задоволи само с общи обвинения в корупция, а засили атаката си, като намекна, че Реал Мадрид е бил систематично лишен от трофеи в националните първенства. Президентът на "кралете" пряко свърза плащанията към Негрейра с изгубените титли на терена, като смело заяви: "Тук съм от не знам колко сезона и съм спечелил само седем Шампионски лиги и седем шампионата, които биха могли да бъдат 14, защото 7 титли ми бяха откраднати."

Това взривоопасно твърдение се оказа последната капка за ръководството на "Камп Ноу". Разглеждайки думите на Перес като недвусмислено обвинение в кражба и измама, Барселона предприе бързи действия, за да потърси съдебна намеса с цел да защити в съда своята спортна честност, исторически постижения и отличия. През юни клубът предприе съответните действия, като публикува официално изявление: "Барселона съобщава, че днес беше подадена задължителната молба за помирение, предшестваща подаването на жалба за престъпление по клевета съгласно член 205 от Наказателния кодекс, срещу президента на Реал Мадрид, г-н Флорентино Перес... Целта на този съдебен иск е г-н Перес да оттегли определени изявления, които е направил, знаейки, че са неверни... В случай че това искане не бъде надлежно удовлетворено, Барселона ще пристъпи към подаване на съответната наказателна жалба."

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