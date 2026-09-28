Прокуратурата връчва обвинителния акт на Борислав Сандов

Бившият министър на околната среда и водите Борислав Сандов ще получи обвинителния акт срещу себе си в сряда, 30 септември. Делото е свързано със споразумение между Министерството на околната среда и водите и сдружението "Национална агенция за контрол на защитените територии" на Ивайло Калушев.

Според прокуратурата Сандов е превишил правомощията си, като на 8 февруари 2022 г. е подписал рамково споразумение за сътрудничество между министерството и неправителствената организация. Обвинението твърди, че с документа на сдружението са били предоставени контролни функции в защитени територии в района на хижа "Петрохан".

Сандов: Делото е било "на трупчета"

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Сандов съобщава, че е получил призовка седмица след прессъобщението на прокуратурата и ще се яви за връчването на обвинителния акт на 30 септември. Той обръща внимание и на посочената в документа година, която според него създава времево-пространствен парадокс.

"Седмица след прессъобщението на прокуратурата, имам призовка за връчване на обвинителен акт. Това ще се случи в сряда (30.09). В духа на сюжета от "Туин Пийкс", времево-пространственият континуум е огънат, като, според призовката, следва да се явя през 2025-а година", пише Сандов.

По думите му от призовката става ясно още, че досъдебното производство е образувано през 2023 г. Според него това повдига въпроса дали производството не е било "на трупчета" и допуска, че от това могат да произлязат и други хипотези.

Бившият екоминистър подчертава, че обвинението не е свързано с досъдебното производство за смъртта на шестимата души в района на Петрохан и Околчица. По думите му министърът на правосъдието е съобщил преди седмица, че това производство вероятно ще бъде прекратено, преди да бъде внесено за разглеждане от съда.

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"Не съм престъпник"

Сандов заявява, че тепърва предстои да се запознае с обвинителния акт и да провери дали съдържанието му съвпада с изложеното в прессъобщението на прокуратурата отпреди около 10 дни. Той допуска и възможността междувременно обвинението да е претърпяло промени заради дадените от него интервюта по темата.

Бившият министър заявява, че ще защитава действията си в съда и очаква процесът да бъде обективен.

"Така или иначе влизам в тази битка с увереност в правотата и законността на моите действия и с надежда Съдът да бъде обективен и на висотата на очакванията на българското общество", пише Сандов.

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Той допуска, че може да бъде "хулен, мачкан и онеправдан", и призовава за подкрепа и солидарност. Сандов заявява увереност, че в крайна сметка решението по делото ще бъде в негова полза, тъй като "не съм престъпник".

Според него обаче случаят представлява не просто обвинение срещу него, а "дело за назидание, сплашване и очерняне". Сандов определя действията като опит за промяна на обществения фокус и ги сравнява с "активно мероприятие".

В края на публикацията си той предупреждава, че "тоталитаризмът и мракобесието "дебнат зад ъгъла"" и призовава за реакция.