Огромно напрежение в Турция след разгрома от Италия - Монтела отказва да подаде оставка

Селекционерът на Турция Винченцо Монтела се оказа в изключително трудна ситуация след тежката загуба с 1:4 на собствена земя от Италия в мач от Лигата на нациите. Крахът настъпи още в първите 27 минути. Турските фенове в Бурса гледаха с недоверие как Италия се нахвърли върху противника, отбелязвайки три гола, преди да добави четвърти след почивката. Втората загуба в групата, след поражението от Франция, се оказа прекалено много за домакинската публика. Гневът им се изля върху Монтела и те поискаха незабавното му напускане, както и това на президента на Турската футболна федерация - Ибрахим Хаджъосманоглу, като започнаха да го правят още от момента, в който Италия поведе с два гола във 2-рата и 22-рата минута.

Турските фенове пак поискаха оставката на Монтела

Напрежението около Монтела се засили още през лятото, когато тимът преживя кошмар на Световното първенство в Северна Америка. "Лунните звезди" заминаха отвъд Океана с големи очаквания за първото си участие на Мондиал от 24 години насам. Те не започнаха по желания начин, допускайки поражение с 0:2 в първия кръг. Надеждите за обрат бяха големи в мача срещу Парагвай, но дори и след като игра с числено предимство през значителна част от срещата, Турция загуби с 1:0. Така южната ни съседка бе първият отпаднал отбор от Мондиал 2026. Федерацията обаче остана категорична и продължи да гласува доверие на Монтела, въпреки сериозни натиск от страна на феновете.

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Монтела коментира реакцията на феновете

След разгрома от Италия напрежението отново се засили. След края на мача Монтела настоя, че не е очаквал феновете на Турция да реагират с толкова силен гняв след всичко, което тези играчи са направили през последните три години: "Те освиркваха играчите и след първия гол, въпреки че те не го заслужаваха. Атмосферата преди мача беше страхотна и наистина не очаквах такава бърза реакция след всичко, което тези играчи постигнаха през последните три години. Първият половин час със сигурност беше едно от нещата, които трябва да бъдат забравени. Играта на всеки три дни на това ниво изисква определена концентрация и опит, които в момента ни липсват. Преди две години участвахме в Лига С на Лигата на нациите, а миналия път спечелихме Лига В."

След това италианският специалист коментира призивите за оставка: "Вярвам в работата, която съм свършил, и дори когато получих изкусителни оферти, не напуснах. Все още имам доверие в нашите играчи и ги подкрепям. Точно както стигнахме дотук заедно, знаем как да продължим пътя. Ако има вероятност да подам оставка, ще поговоря с играчите, но това не е в дневния ни ред."

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