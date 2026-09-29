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Зинедин Зидан избухна край тъчлинията, а после отсече: "Беше нелепо" (ВИДЕО)

29 септември 2026, 9:57 часа 670 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Зинедин Зидан избухна край тъчлинията, а после отсече: "Беше нелепо" (ВИДЕО)

Престоят на Зинедин Зидан начело на националния отбор на Франция стартира по успешен начин. 54-годишният специалист пое родната селекция, след като бе обявено, че Дидие Дешан ще се оттегли от поста си след 14 години. Така Зидан се завърна край тъчлинията след 5-годишно отсъствие, а в последния мач показа, че все още не е загубил тръпката си. Легендата на Франция не успя да сдържи емоциите си в най-важния момент от срещата с Белгия от Лигата на нациите.

Зидан избухна в радост след победния гол на Франция

Докато мачът от Лигата на нациите все още беше без голове и оставаха две минути до края на редовното време, влезлият като резерва Майкъл Олисе взе нещата в свои ръце. Звездата на Байерн Мюнхен проби защитата на Белгия, преди да отправи превъзходен извит удар в мрежата, а камерите бързо се обърнаха към Зинедин Зидан, чието безупречно представяне като треньор продължи и в двата мача. Наставникът на "петлите" избухна в бурна радост, след като превъзходният гол на Олисе в 88-ата минута запечата победата с 1:0. Той се втурна по страничната линия, преди да удари с крак една топка, лежаща близо до техническата зона.

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Зинедин Зидан

Зидан коментира реакцията си

Това беше поразителен контраст с реакцията на Зидан само няколко дни по-рано. След като започна своето управление с победа с 1:0 над Турция миналата седмица, победителят от Световното първенство през 1998 година се беше държал изключително сдържано при финалния съдийски сигнал. Той коментира реакцията си на пресконференцията след мача с Белгия. С усмивка Зидан заяви: "Дори не знам какво направих. Просто се увлякох от играта и исках да бъда част от нея. И когато видях топката, не се поколебах да я изритам. Може би е малко нелепо, но няма значение." 

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С този резултат Зидан вече има две победи в първите си два мача като селекционер на Франция след назначаването му за наследник на Дешан. Историята показва, че по този начин той се превърна в едва четвъртия треньор на "петлите", спечелил първите си две официални срещи начело на отбора, след Анри Герин (1964 г.), Анри Мишел (1984 г.) и Еме Жаке (1994 г.).

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Зинедин Зидан Франция отбор Лига на нациите Майкъл Олисе
Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
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