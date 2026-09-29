Войната в Украйна:

Аржентина заплаши Великобритания заради добива на петрол край Фолклендските острови

29 септември 2026, 10:51 часа 750 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images / Guliver
Аржентина заплаши Великобритания заради добива на петрол край Фолклендските острови

Аржентина заплаши Великобритания, че ще предприеме съдебни действия, ако Лондон не спре проект за добив на петрол край спорните Фолклендски острови, предаде ДПА.

Аржентинският президент Хавиер Милей постави ултиматум - даде на Великобритания 2 седмици да прекрати работата по проекта Sea Lion.

Ако това не се случи, Аржентина ще поиска от базирания в Хамбург Международен трибунал по морско право да разпореди временно спиране на проекта, заяви Милей в изявление, публикувано в социалната платформа Екс.

Още: Аржентина брани със зъби и нокти Фолкландските острови от енергийни и петролни компании

Проектът Sea Lion ("Морски лъв") в Северния Фолклендски басейн се осъществява въз основа на британски лицензи, които Аржентина отхвърля като нелегитимни.

Архипелагът, известен в Аржентина като Малвинските острови, е британска отвъдморска територия от 1833 г. Буенос Айрес обаче основава претенциите си върху правоприемството на територии от някогашната Испанска империя.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

През 1982 г. избухна война между Великобритания и Аржентина за малкия архипелаг в южната част на Атлантическия океан, след като управляващата по това време аржентинска военна хунта нареди островите да бъдат окупирани, предаде БТА.

Още: След езерото Онтарио: САЩ готвят нова позиция и потриват ръце за Фолкландските острови

Тогавашната министър-председателка на Великобритания Маргарет Тачър отговори с изпращането на хиляди британски военнослужещи с десетки бойни кораби. Британските сили успяха да си върнат островите в рамките на 11 седмици, като в боевете загитаха стотици военнослужещи.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Аржентина Великобритания Фолкландски острови
Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Редактор
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес