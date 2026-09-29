Аржентина заплаши Великобритания заради добива на петрол край Фолклендските острови

Аржентина заплаши Великобритания, че ще предприеме съдебни действия, ако Лондон не спре проект за добив на петрол край спорните Фолклендски острови, предаде ДПА.

Аржентинският президент Хавиер Милей постави ултиматум - даде на Великобритания 2 седмици да прекрати работата по проекта Sea Lion.

Ако това не се случи, Аржентина ще поиска от базирания в Хамбург Международен трибунал по морско право да разпореди временно спиране на проекта, заяви Милей в изявление, публикувано в социалната платформа Екс.

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Проектът Sea Lion ("Морски лъв") в Северния Фолклендски басейн се осъществява въз основа на британски лицензи, които Аржентина отхвърля като нелегитимни.

Архипелагът, известен в Аржентина като Малвинските острови, е британска отвъдморска територия от 1833 г. Буенос Айрес обаче основава претенциите си върху правоприемството на територии от някогашната Испанска империя.

През 1982 г. избухна война между Великобритания и Аржентина за малкия архипелаг в южната част на Атлантическия океан, след като управляващата по това време аржентинска военна хунта нареди островите да бъдат окупирани, предаде БТА.

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Тогавашната министър-председателка на Великобритания Маргарет Тачър отговори с изпращането на хиляди британски военнослужещи с десетки бойни кораби. Британските сили успяха да си върнат островите в рамките на 11 седмици, като в боевете загитаха стотици военнослужещи.