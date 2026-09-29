Регионална експанзия: "Булгаргаз" навлиза на сръбския газов пазар

Енергийната агенция на Република Сърбия издаде лиценз на компанията "Булгаргаз" за извършване на дейността по доставка на природен газ на едро, който ще бъде валиден за следващите 10 години, предаде македонската медия "Фактор". Според „Булгаргаз“, получаването на лиценза потвърждава, че компанията отговаря на всички необходими условия и ѝ позволява да започне търговска дейност на сръбския пазар на природен газ. Навлизането на сръбския пазар е част от по-широката стратегия на българската компания за засилване на присъствието ѝ на регионалните пазари и увеличаване на възможностите за трансгранична търговия с природен газ в Централна и Югоизточна Европа.

С получаването на десетгодишния лиценз в Сърбия, българската компания получава възможност да продължи регионалната си експанзия чрез директно участие на пазара на природен газ в страната.

Разширяване в региона

Сърбия не е единственият пазар, където „Булгаргаз“ разширява дейността си. Компанията вече притежава необходимите лицензи и разрешителни за търговия и доставка на природен газ в Гърция, Словакия, Унгария и Румъния. Разшири присъствието си в Молдова чрез регистрираната компания „Булгаргаз Норт“, която получи и лиценз за търговия с природен газ.

„Булгаргаз“ е регистриран потребител на газопреносната инфраструктура в Гърция, Румъния, Словакия, Сърбия, Унгария и Украйна. Това му осигурява достъп до повече пазари и създава допълнителни възможности за развитие на трансграничната търговия с природен газ в региона.

„Булгаргаз“ е част от държавния „Български енергиен холдинг“ и има статут на обществен доставчик на природен газ в България. Компанията заявява, че работи повече от 50 години и има над 300 клиенти и партньори. ОЩЕ: Надеждата на Сърбия за газ и България: Ето какъв е план В на Вучич, ако не подпише с Москва