"Операция Чистилище": Унгария задържа двама бивши министри на Орбан, разследват се злоупотреби с милиони (ВИДЕО)

След като унгарският парламент, доминиран от партия "Тиса" на премиера Петер Мадяр, свали депутатските им имунитети, двама бивши министри от правителствата на Виктор Орбан бяха задържани. Бившият министър на културата и иновациите Балаш Ханко и бившият министър на националното развитие Миклош Шестак бяха арестувани в понеделник, 28 септември. Ханко бе задържан вечерта във връзка с делото за Националния културен фонд (NKA). По-рано той напусна парламента, след като получи официална призовка, придружен от членове на семейството си и депутати от „Фидес“. Този епизод беше излъчен на живо на страницата във Facebook на бившия министър-председател Орбан, който описа процедурата като процес, разпореден по политически причини.

Ханко, който понастоящем е депутат от „Фидес“, прекара деня в сградата на парламента, след като заяви, че няма да се крие от властите, нито да напусне доброволно сградата само за да инсценира "политически мотивиран" арест. По-рано той заяви, че „няма какво да крие“ и ще се подложи на всяко разследване, докато адвокатът му уведоми прокуратурата, че Ханко може да бъде намерен в парламента и ще се яви по всяко време, ако бъде официално призован.

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След като получи призовката около 19:20 ч., Ханко напусна парламента и малко след 20:00 ч. пристигна в сградата на Националната данъчна и митническа администрация (NAV) на улица „Хусти“ в Будапеща. Кадри показаха как той си взема "довиждане" с парламентарния лидер на „Фидес“ Янош Бока, преди да влезе в сградата, където по-късно бе съобщено, че е бил задържан. Според адвоката на Ханко бившият министър е дал показания там и впоследствие е бил прехвърлен в град Кечкемет, където се очакваше да бъде официално разпитан като заподозрян.

"Операция Чистилище"

Драматичните сцени се разиграха по-малко от 24 часа след като в неделя вечерта министър-председателят Петер Мадяр обяви, че правителствената антикорупционна „Операция Чистилище“ ще навлезе във „фаза на приключване“ в понеделник. Мадяр заяви, че властите преминават от подготовка към конкретни действия, като обяви, че „двама корумпирани политици“ ще бъдат предадени на разследващите органи.

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Това е част от по-широката кампания на новото правителство да се бори с корупцията, ширеща се според него сред бившата власт. Мадяр твърди, че корупцията и злоупотребата с публични средства са стрували на Унгария между 8% и 10% от БВП през последните години при управлението на Орбан. Бившият премиер отрича да е позволявал корупцията да остава без контрол по време на 16-годишното си управление.

Разследва се мащабно присвояване от Националния културен фонд

Националното събрание отмени имунитета на Ханко в понеделник сутринта със 139 гласа „за“, без гласове „против“ или „въздържал се“. Партиите „Фидес“ и КДНП (Християндемократическата народна партия) не участваха в извънредното заседание. Прокуратурата беше поискала тази мярка като част от разследването на предполагаемо мащабно присвояване, свързано с Националния културен фонд (NKA), на който Ханко беше председател, докато заемаше поста министър.

Според прокуратурата Временният колегиум за приоритетни културни програми на NKA е одобрил 1079 субсидии на обща стойност над 17 милиарда унгарски форинта (52,7 милиона долара) при обстоятелства, които според твърденията са нарушили законовите и вътрешните правила.

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Снимка: премиерът Петер Мадяр, Getty Images

Властите твърдят, че средства, предназначени за културни цели, са били отклонени, включително за подпомагане на предизборната кампания на „Фидес“ и за лични интереси на някои кандидати. През юни бяха задържани шест длъжностни лица, свързани с решенията за отпускане на субсидиите, а по-късно разследващите претърсиха център за данни, в който се намират сървърите на „Фидес“ - като част от разширяващото се разследване.

Балаш Ханко категорично отхвърли обвиненията. Той твърди, че субсидиите са финансирали истински културни програми, били са публично документирани и отпуснати чрез законни процедури. Той многократно е описвал разследването като „политически мотивирана операция“ срещу „Фидес“ и консервативната културна мрежа в Унгария.

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По-рано Янош Бока определи случая като „политическо преследване“ и заяви, че партията изцяло подкрепя Ханко. В същото време Виктор Орбан беше в Белфаст, където гледаше футболния мач на Унгария от Лигата на нациите срещу Северна Ирландия.

Задържан е и бившият министър на развитието Миклош Шестак - разследват се подкупи

По-рано през деня беше задържан бившият министър на националното развитие Миклош Шестак, след като доброволно се яви в Централната главна прокуратура за разследвания след отмяната на имунитета.

Прокуратурата подозира Шестак в получаване на подкупи в служебно качество и в извършване на други престъпления по време на мандата му като министър в периода 2014–2018 г. Според прокуратурата Шестак и Норберт Сивек, тогавашен директор на Унгарската национална компания за управление на активи, са получили чрез посредник незаконни облаги на стойност над 11 милиарда унгарски форинта (34,1 милиона долара) от компании, свързани с договори с държавния автобусен оператор „Воланбус“, предава Hungarian Conservative.

Шестак отрича да е извършил престъпление. Той заяви преди задържането си, че не знае за какво става дума в делото „Воланбус“.

Тази седмица и самият премиер Петер Мадяр остана без имунитет, след като сам поиска партията му "Тиса" да подкрепи този ход: Унгарският премиер Петер Мадяр остана без имунитет.