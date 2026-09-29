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"Слънце на водолей" и какви магии е правил "шаманът" край Калофер: Подробности за дейността му

29 септември 2026, 7:58 часа 678 прочитания 0 коментара
Снимка: Pixabay
"Слънце на водолей" и какви магии е правил "шаманът" край Калофер: Подробности за дейността му

За окултни и магически практики под въздействието на наркотици, съобщи bTV за разбитата от ДАНС група на сектата на "шамана" край Калофер. Въпросният "шаман" си служил с така нареченото сдружение "Слънце на водолей". Още: МВР има данни и за други организации, практикуващи ритуали с психоактивни вещества

Социалният антрополог Харалан Александров заяви в студиото на bTV, че всеки гуру и шаман си има свое мнение и път как да постигне "усъвършенстването". Такива хора не се чувстват добре в тяхното социално обкръжение, защото когато напуснат режима на оцеляване и когато спрат да бъдат бедни, да се борят ден за ден, за да оцелеят физически и когато има структурирано общество, тогава няма обща картина за света, коментира Александров. 

Според него тези общества дават "лесния път". 

Кой е Хосе Николас?

Хосе Мануел Гиямон Николас е испански гуру, арестуван за наркотици и заподозрян в извършването на шамански ритуали. Той е в управителния съвет на "Слънце на воделей". Сдружението е с адрес на регистрация в Пловдив и по първоначални данни именно то организира събитията си в Дара дарма център. Центърът представлява бунагалата за ритрийт край Калофер.

В рекламна страница на групата дейността на сдружението се е представя като "церемонии и събития с дълбоко намерение за трансформация, лечение, връзка с визията на живота и следване на Пътя на Сърцето". Предлагат се много занимания - йога, детски лагери, розобер и други.

В имота край Калофер има изградена Инипитоколиба за изпълняване на церемония "Инипи", става ясно още от страницата. Това е традиционна местна парна баня, изпълнявана в „каменната колиба“. Вътре се поставят нажежени камъни и върху тях се излива инфузия от различни билки.

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Според описанието в страницата на сдружението: "Ритуалът произхожда от племето Лакота, като с помощта на четирите първични елемента – земя, огън, вода и въздух – тази церемония помага да пречистим телата си, да се центрираме и заземим.  Чрез церемонията Инипи можем да погледнем навътре в себе си, да се освободим от страхове, да излекуваме травми и да постигнем състояние на вътрешен мир и хармония, преоткривайки нашия свещен център".

Жители на Калофер казват, че са видели въпросния "шаман" само един път, полугол, по къси панталони и гледащ към небето.  

Още: ДАНС задържа "шаман" в Пловдив: Комуникирал с висши духове, дрогирал последователите си с кактуси и гъби

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ДАНС Харалан Александров Шаман шаманизъм
Антон Иванов
Антон Иванов Редактор
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