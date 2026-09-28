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35 км гонка: Полицаи преследваха дрогиран шофьор без книжка

28 септември 2026, 14:37 часа 763 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
35 км гонка: Полицаи преследваха дрогиран шофьор без книжка

Близо 35 километра продължило преследването на автомобил в Бургаско, след като шофьорът отказал да спре за полицейска проверка. Гонката преминала през няколко населени места, а на моменти колата се движила с близо 200 километра в час, навлизала в насрещното движение и създавала непосредствен риск от тежък инцидент, предаде БГНЕС. Всичко започнало в събота по обяд в Поморие. Полицейски екип забелязал автомобил с ловешка регистрация, който криволичел по пътя. Униформените подали светлинен и звуков сигнал и опитали да спрат колата със стоп палка. Вместо да се подчини, водачът ускорил и потеглил в посока Бургас. Още: Нарочно блъснал патрулка, докато бягал: Шофьор на “Порше“ се сдоби с обвинение

Преследването продължило към Каблешково. Там втори полицейски екип направил опит да спре автомобила, но без успех. Шофьорът продължил с висока скорост, а в Каблешково преминал и на червен сигнал на светофар. Гонката приключила край село Брястовец. Автомобилът напуснал асфалтовия път, навлязъл по черен участък и се ударил в земна маса. След катастрофата двамата мъже в колата опитали да избягат пеша. При задържането им полицаите използвали тейзър. Зад волана бил 37-годишен мъж, който никога не е притежавал шофьорска книжка. Пробата му за алкохол била отрицателна, а полевият тест за наркотици отчел наличие на амфетамин и метамфетамин. Още: Заради гонка: Двама се простиха с шофьорските си книжки

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Пътна полиция катастрофа гонка дрогиран шофьор
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Редактор
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