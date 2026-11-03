Близките на Христина, загинала от АТВ излизат на протест: Ядосани са, че Бургазлиев е пуснат вкъщи

Близки и приятели на пострадалите при тежката катастрофа с АТВ в Слънчев бряг миналото лято ще протестират пред Съдебната палата в Бургас преди заседанието по делото срещу 19-годишния Никола Бургазлиев, предаде БНР. Той е обвинен в тежко престъпление извършено с евентуален умисъл, при което пострадаха 5-ма души, а 35 годишната Христина от Пловдив почина от раните си. Още: Месеци след инцидента: Започва делото за катастрофата в Слънчев бряг

Не са съгласни с решението на съда: Липсва справедливост

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Преди 4 дни Окръжният съд в Бургас промени мярката за неотклонение на Бургазлиев от "задържане под стража" в "домашен арест" с проследяващо устройство. Това е причина близките на пострадалите отново да излязат на протест.

"Не сме съгласни с решението на съда, според което Никола Бургазлиев трябва да бъде освободен под домашен арест", каза съпругът на загиналата Христина – Юлиан Здравков.

"Не сме съгласни с това нещо, защото престъплението е много тежко, колкото и дар реват родителите му, че това, че са полицаи, на тях им пречи. Ние сме на обратното мнение, защото виждаме как се покриват случаите и през миналите една-две седмици видяхме колко престъпници бяха освободени и пуснати на свобода".

Окръжната прокуратура в Бургас внесе протест срещу решението на съда. Очаква се утре Апелативният съд в града да насрочи делото, в което ще се разгледат аргументите на държавното обвинение и тези на адвокатите на Бургазлиев.

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