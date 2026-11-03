Вълни от руски ракети по Украйна - уцелена е болница. Гори ключова за Москва рафинерия (ВИДЕО)

Поредната масирана руска комбинирана въздушна атака срещу Украйна стана факт тази нощ. И отново, тя протича на вълни – но този път изглежда не Киев е най-основната цел, поне според украински мониторингови канали в Телеграм, както и от официалния канал в Телеграм на украинските ВВС. Руски ракети – балистични (около 20-тина по първи данни) и крилати, са засечени да летят към Киев, Харков, Днипро, Кривой рог, Кременчук, Запорожие, Полтава. Втората вълна е от крилати ракети, украинските ВВС вече го съобщиха – Русия е вдигнала във въздуха 7 стратегически бомбардировача Ту-95МС и 4 стратегически бомбардировача Ту-160, по данни на украинския мониторингов канал "Николаевски Ваньок". Крилатите ракети, които са изстреляни вече от тях, се очакваше да стигнат към 6:00 часа сутринта българско време в Украйна.

Residents of Kyiv are beginning to move into metro stations for shelter amid warnings of a possible large-scale Russian attack overnight. Authorities continue urging people not to ignore air raid alerts and to remain in safe locations. #Ukraine https://t.co/Fyu3PZcSnG — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 2, 2026

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Има и първи данни за поражения – военновременният ръководител на Харковска област Олег Синегубов посочи в канала си в Телеграм, че е уцелено медицинско заведение в Немишлянски район на Харков. "200 пациенти ще бъдат евакуирани в други болници. Към този момент броят на ранените е достигнал 25", заяви той в официалния си канал в Телеграм и бързо се поправи – 62-ма ранени и 226 евакуирани пациенти от въпросната болница. 10 автомобила също са понесли щети, а 1000 прозорци са избити в четири жилищни сгради.

По-рано, веднага след края на примирието в Олешки, Русия удари друга болница - в Херсон:

On the very first day after the ceasefire ended, the Russian occupiers attacked a hospital in Kherson. https://t.co/4WXLDCSKgU — WarTranslated (@wartranslated) November 2, 2026

Украйна също не стои със скръстени ръце – снощи имаше данни на руски и украински мониторингови канали за масирана украинска атака с далекобойни дронове, като оценките варираха между 400 и 1000 дрона. Видимите засега последствия – уцелена е една от най-големите руски рафинерии, тази в Ярославъл.

Ukrainian attack drone raid deep into western Russia ongoing tonight, with local reports of hundreds of drones trundling towards Russian targets. This raid comes as Ukraine scored hits on major Russian oil installations for the last four nights in a row. https://t.co/kQ2k0Twrhd — OSINTtechnical (@Osinttechnical) November 3, 2026

Става въпрос за "Славнефт-ЯНОС", която годишно преработва 15 млн. тона суров петрол. Предприятието се контролира съвместно от "Газпром нефт" и "Роснефт" - то е ключов доставчик на горива (бензин, дизел, керосин) за Централния регион на Русия, включително Московска област, летища и обекти на военно-промишления комплекс. Геолокализация на кадри от ASTRA, руски опозиционен информационен телеграм канал, обявен от режима на руския диктатор Владимир Путин за чуждестранен агент, потвърждава пожарите в рафинерията. Това е четвъртата подпалена от Украйна рафинерия в последните 5 дни, отделно беше уцелена и избухна голям пожар в линейно-диспечерската станция "Самара":

Beautiful views of LDVS "Samara". https://t.co/whrvoeJ4tZ — WarTranslated (@wartranslated) November 2, 2026

Интересен факт – губернаторът на Ярославска област Михаил Евраев обяви в официалния си канал в Телеграм както опасност от атака с дронове, така и ракетна опасност. Затворен за градския транспорт е "Московски проспект", затворен е и подходът от булеварда към Югозападно околовръстно шосе, обяви Евраев.

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