Войната в Иран:

Вълни от руски ракети по Украйна - уцелена е болница. Гори ключова за Москва рафинерия (ВИДЕО)

03 ноември 2026, 6:41 часа 399 прочитания 0 коментара
Снимка: Exilenova+/Телеграм
Вълни от руски ракети по Украйна - уцелена е болница. Гори ключова за Москва рафинерия (ВИДЕО)

Поредната масирана руска комбинирана въздушна атака срещу Украйна стана факт тази нощ. И отново, тя протича на вълни – но този път изглежда не Киев е най-основната цел, поне според украински мониторингови канали в Телеграм, както и от официалния канал в Телеграм на украинските ВВС. Руски ракети – балистични (около 20-тина по първи данни) и крилати, са засечени да летят към Киев, Харков, Днипро, Кривой рог, Кременчук, Запорожие, Полтава. Втората вълна е от крилати ракети, украинските ВВС вече го съобщиха – Русия е вдигнала във въздуха 7 стратегически бомбардировача Ту-95МС и 4 стратегически бомбардировача Ту-160, по данни на украинския мониторингов канал "Николаевски Ваньок". Крилатите ракети, които са изстреляни вече от тях, се очакваше да стигнат към 6:00 часа сутринта българско време в Украйна.

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Има и първи данни за поражения – военновременният ръководител на Харковска област Олег Синегубов посочи в канала си в Телеграм, че е уцелено медицинско заведение в Немишлянски район на Харков. "200 пациенти ще бъдат евакуирани в други болници. Към този момент броят на ранените е достигнал 25", заяви той в официалния си канал в Телеграм и бързо се поправи – 62-ма ранени и 226 евакуирани пациенти от въпросната болница. 10 автомобила също са понесли щети, а 1000 прозорци са избити в четири жилищни сгради.

По-рано, веднага след края на примирието в Олешки, Русия удари друга болница - в Херсон:

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Украйна също не стои със скръстени ръце – снощи имаше данни на руски и украински мониторингови канали за масирана украинска атака с далекобойни дронове, като оценките варираха между 400 и 1000 дрона. Видимите засега последствия – уцелена е една от най-големите руски рафинерии, тази в Ярославъл.

Става въпрос за "Славнефт-ЯНОС", която годишно преработва 15 млн. тона суров петрол. Предприятието се контролира съвместно от "Газпром нефт" и "Роснефт" - то е ключов доставчик на горива (бензин, дизел, керосин) за Централния регион на Русия, включително Московска област, летища и обекти на военно-промишления комплекс. Геолокализация на кадри от ASTRA, руски опозиционен информационен телеграм канал, обявен от режима на руския диктатор Владимир Путин за чуждестранен агент, потвърждава пожарите в рафинерията. Това е четвъртата подпалена от Украйна рафинерия в последните 5 дни, отделно беше уцелена и избухна голям пожар в линейно-диспечерската станция "Самара":

Интересен факт – губернаторът на Ярославска област Михаил Евраев обяви в официалния си канал в Телеграм както опасност от атака с дронове, така и ракетна опасност. Затворен за градския транспорт е "Московски проспект", затворен е и подходът от булеварда към Югозападно околовръстно шосе, обяви Евраев.

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Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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