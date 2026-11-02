Кандидатите за ВСС сред съдиите: Спорни решения за Брендо и Благомир Коцев, щедри кредити и грантове без резултат

Имената на съдии, участвали в изключително спорни решения в последните години, личат сред кандидатите за членове на Висшия съдебен съвет (ВСС) от съдийската квота. Този уикенд, на 31 октомври 2026 г., се проведе Общото събрание на съдиите за изслушване на 21 кандидати, борещи се за 6 места. Самото гласуване с хартиени бюлетини е насрочено за 7 ноември. Изборът ще бъде признат за редовен, ако активността на съдиите е над 50% - в противен случай се провежда балотаж.

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Висшият съдебен съвет има 25 членове. От тях 11 се избират от парламента с мнозинство две трети от народните представители. Други 11 се избират от органите на съдебната власт. Шестима от квотата на парламента отиват в Съдийската колегия на ВСС, а петима - в Прокурорската. Съдиите също избират шестима за Съдийската колегия. Прокурорите избират пряко четирима, а следователите - един, за Прокурорската колегия. Председателите на двете върховни съдилища и главният прокурор са членове на ВСС по право.

ВСС има 5-годишен мандат. Този на действащия в момента Висш съдебен съвет изтече още през октомври 2022 г., но досега парламентът не се задейства за избор на нов състав.

Миналия уикенд квотата на прокурорите беше попълнена с вот на Общото събрание на прокурорите - избрани бяха Пламен Петков, прокурор в Софийска районна прокуратура, Ивайло Илиев от Окръжна прокуратура - Кюстендил, Ивайло Ангелов от Апелативна прокуратура - София и Красимира Филипова от Върховна касационна прокуратура: Новите прокурори във ВСС: Спомен за "Осемте джуджета" и луксозни коли.

Съдийският избор

Ето кандидатите от съдийската квота:

Върховни и апелативни съдилища

Емилия Василева – Върховен касационен съд (ВКС)

Светлана Калинова – Върховен касационен съд (ВКС)

Тодор Тодоров – Върховен административен съд (ВАС)

Явор Колев – Върховен административен съд (ВАС)

Владимир Вълков – Апелативен съд – София

Стефан Илиев – Апелативен съд – София

Васил Петков – Военно-апелативен съд

Окръжни и административни съдилища

Весела Евстатиева – зам.-председател на Окръжен съд - Пловдив

Красимир Мазгалов – зам.-председател на Софийски градски съд (СГС)

Стою Згуров – Софийски градски съд (СГС)

Мария Терзийска – зам.-председател на Окръжен съд – Варна

Надя Пеловска-Дилкова – председател на Окръжен съд – Враца

Васил Пеловски – Административен съд – Варна

Веселка Златева-Кожухарова – председател на Административен съд – Пазарджик

Красимира Милачкова – Административен съд – София-град (АССГ)

Районни съдилища

Албена Момчилова – Софийски районен съд (СРС)

Даниела Александрова – зам.-председател на Софийски районен съд (СРС)

Асен Цветанов – Районен съд – Раднево

Младен Димитров – председател на Районен съд - Велико Търново

Роман Николов – Районен съд – Брезник

Красимира Донева – Районен съд – Бургас.

Снимка: настоящ ВСС, БГНЕС

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Стефан Илиев: сагата с Брендо и делото срещу Благомир Коцев

Впечатление прави името на съдия Стефан Илиев от Софийския апелативен съд (САС). Кариерният му път започва в редиците на Държавна сигурност - назначен е за разузнавач в ДС със заповед № К-3218/28.09.1989, потвърждава справка в данните на Комисията по досиетата.

По-късно Илиев прави интересно кариерно израстване - има повече от 36 години юридически стаж в органите на съдебната власт, от които повече от 31 години като съдия. В периода 1990 г.–1995 г. работи като следовател в Националната следствена служба, а от май 1995 г. до януари 2009 г. е съдия във Военен съд – София. На 19.01.2009 г. встъпва в длъжност „съдия“ в Апелативен съд – София. Сред посочените основания за неговото номиниране са, че съдия Илиев притежава „необходимата професионална зрялост да отстоява независимостта на съда не само като принцип, а чрез конкретни решения относно кадровата политика, атестирането, конкурсите, натовареността, бюджета, възнагражденията, условията на труд и технологичното развитие на съдилищата“, става ясно от официалния сайт на ВСС.

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Той е докладчик по ВНОХД 966/2013 на САС - с решение от 11.07.2024 г. съставът на Илиев изцяло оправда Евелин Банев - Брендо, като по делото има и особено мнение. Скоро след това обаче Върховният касационен съд отмени оправдателната присъда.

Илиев е и председател на състава на САС, който с решение от 29.05.2025 г. той, Стефан Милев и Вера Чочкова обединиха присъдите на Брендо от България, Румъния и Италия, като намалиха с 10 години наказанието му, а именно затвор в такъв период. С това втората и последна инстанция потвърди решението на Софийския градски съд. Протестът на прокуратурата за отмяна на решението и преизчисляване на общото наказание за Банев на база присъди от Букурещ и Милано за контрабанда и търговия с наркотици, не беше възприет от САС. Магистратите изрично посочиха, че във внесения от държавното обвинение протест не е поискано предвиденото в Наказателния кодекс увеличение на определеното общо най-тежко наказание най-много с една втора за осъденото лице, поради което съдът не може и да го разглежда. Брендо бе осъден на 6 години за пране на пари у нас, на 20 години за трафик на кокаин в Италия и на 10 г. за същото престъпление в Румъния. Накрая, с решението на САС, наказанието му стана общо 10 години и 6 месеца. След изтърпяването на половината той най-вероятно ще поиска условно предсрочно освобождаване: Брендо може да лежи и по-малко от 10 години: Говори криминален журналист.

Стефан Илиев бе и председател на състав на САС, който на 23 септември миналата година остави в ареста кмета на Варна Благомир Коцев. Разследващата медия BIRD.bg припомня, че тогава извън протокола останаха „шеги и закачки“ между Илиев и прокурора Калин Близнаков. Екипът на специализираното издание "Де факто", който тогава предаваше от съдебната зала, цитира как Стефан Илиев е отхвърлил искането на защитата да бъде разрешено заснемането на заседанието - с думите: "Даже стожерът на демокрацията САЩ не допуска да се снима в съдебна зала!". Също така председателят на състава, заедно с още няколко членове, не е бил в пълна съдийска униформа - единствено докладчикът е изпълнявал това изискване.

Πyблиĸaтa останала впeчaтлeнa, чe Cтeфaн Илиeв e „излъгaл“, ĸaтo e ĸaзaл, чe пo дeлoтo нямa нитo eдин дoĸyмeнт, ĸoйтo дoĸaзвa, чe бившият зaм.-кмет нa Bapнa Диaн Ивaнoв (oтĸaзaл ce oт пoĸaзaниятa cи) е пoиcĸaл oфициaлнo дa бъдe пpepaзпитaн oт Cофийска градска прокуратура зapaди пoĸaзaниятa мy, дaдeни пoд нaтиcĸ нa Kомисията за противодействие на корупцията (КПК), добавяше изданието в материала си - обобщение на думите, останали извън съдебните протоколи. И отбелязваше, че явно Илиeв или нe e имaл вpeмe или жeлaниe дa пpoyчи фaĸтитe пo cлyчaя, или пpoĸypaтypaта e yĸpилa oт cъдa, чe oщe нa 15 юли същата година Диaн Ивaнoв e дeпoзиpaл мoлбa дa бъдe пpepaзпитaн зa пoĸaзaния, ĸoитo e дaл пoд нaтиcĸ нa KΠK: "Следя те от 6 месеца, знам ти и майчиното мляко": Заместник-кмет на Варна твърди, че е заплашван от шефа на КПК.

Отказал ли е състав на Илиев да упражни контрол над отказ за разследване срещу Сарафов?

BIRD твърди, че абсолютно същият съдебен състав е направил "скандално произнасяне" от това лято. До разследващата медия е достигнала информация, че съставът на Илиев отказва да упражни съдебен контрол над отказа на ад-хок прокурора Урумов да образува досъдебно производство срещу бившия главен прокурор Борислав Сарафов по "надлежно подаден и обоснован сигнал".

Отказът е бланкетен и мотиви почти няма, твърди изданието, като допълва, че преди прознасянето е имало и искане за отвод на състава, който обаче остава игнориран и необсъден.

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Васил Пеловски: щедър кредит и солидни грантове без реализация на проекти

Друг от кандидатите - Васил Пеловски - също е свързван със скандали. Проверка на BIRD в Имотния регистър от август тази година показа, че той е получил 511 хил. лв. (262 хил. евро) банков кредит за апартамент и два гаража във Варна с обща площ 179 кв.м., закупени от него само за 361 829 лв. (185 хил. евро, или 1033 €/кв.м при пазарна цена 1900 €/кв.м) на 05.09.2024 г. Банката оценява имотите най-малко със 150 хил. лв. по-скъпо от цената, на която съдията в Административен съд - Варна ги е придобил.

Снимка: БГНЕС

През юни тази година съдия Пеловски купува още един апартамент - с площ 90,25 кв.м. във Варна за 314 145 лв. (160 620 евро, или 1779 €/кв.м при пазарна цена 2600 €/кв.м), показваше още справката на разследващото издание.

От подадената му последна публична декларация се вижда, че има 4 кредитни карти и още 2 потребителски кредита освен ипотеката за над половин милион лева. А когато встъпва като съдия през февруари 2022 г., декларира само пари в брой (45 хил. лв.) и един потребителски кредит (41,5 хил. лв.).

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От BIRD цитират и отговори по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ), които са получили от Министерството на правосъдието и ВСС, според които Пеловски е получил солидни грантове от ЕС и от Норвегия, докато е бил главен секретар на ВСС. А всички проекти, по които е получил над сто хиляди лева хонорари, са били обявени за пропаднали и им е наложена 100% финансова корекция. Административният съд и ВАС обаче отменят корекциите - т.е. съдията не връща нищо, твърди медията.

Твърди се също, че ГДБОП се е интересувала от него по разследване от 2020 г.

Официалната биография на Васил Пеловски гласи, че той е съдия от 23 ноември 2021 г., когато е назначен след конкурс за първоначално назначаване в административните съдилища. Преди да стане съдия, е главен секретар на ВСС - назначен след оставката от този пост на настоящия министър на правосъдието Николай Найденов. Пеловски е бил и главен експерт „Европейски и международни програми и проекти“ в звеното „Юридическо подпомагане дейността на комисии на ВСС“ към правната дирекция на съвета. Преди да започне работа в кадровия орган, е бил началник на дирекция „Административно-правно и нормативно обслужване“ в Министерството на младежта и спорта. Работил е и като старши юрисконсулт в дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“ в областната администрация на Добрич.

Според адвокат Светлозар Николов от Варна сестрата на съдията - Павлета Пеловска - е била назначена от правителството на Румен Радев като зам.-министър в Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Името ѝ е сред настоящите представители в кабинета на министър Иван Шишков, става ясно от справка в сайта на ведомството.

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Емилия Василева - част от състава, оставил без наказание нарушенията в електронното гласуване за ВСС

Емилия Василева от ВКС пък беше в специалния петчленен състав на ВКС и ВАС, който санира нарушенията в електронното гласуване за Висшия съдебен съвет при предходните му избори през 2022 г. С решение от 20.02.2023 г. смесен петчленен състав валидира изборите за професионалната съдийска квота. По време на съдебното следствие бяха отхърлени множество технически обосновани искания на защитата. В решението на съда нямаше и дума за заключението на техническата експертиза, че от сградата на ВАС в рамките на часове са подадени над 200 гласа, при интервали на гласуване от 2-3 секунди (при личен състав на съда от под 100 души).

"На следващо място, вещите лица са установили няколко IP адреса, от които е гласувано многократно от различни гласоподаватели, като след направени справки са констатирали, че това са публични IP адреси на съдилища", пишеше в решението на състава с председател Татяна Хинова: 28 съдии, 200 гласа: Прокуратурата проверява избора на членове на ВСС.

Съдът тогава отхвърли жалбата на съдии, кандидати за членове на ВСС. Прокуратурата образува наказателно производство, но в началото на 2025 г. го спря. Избраните тогава съдии така и не встъпиха в длъжност - нямаше избрани от парламентарната квота, а и самото Народно събрание анулира със закон изборите за професионалната квота след нарушенията.

Емилия Василева постъпва в съдебната система през 1992 г. като младши съдия в Софийски градски съд (СГС), след което последователно правораздава в Софийския районен, Софийския градски и Софийския апелативен съд, а от 2008 г. е съдия във ВКС и към момента е втори мандат председател на Второ търговско отделение на Търговската колегия. В предложението за кандидатурата ѝ е посочено, че съдия Василева има „отлична теоретична подготовка, значим практически опит и несъмнен принос за укрепване авторитета на съдебната власт“. Нейните актове, включително като съдия-докладчик по тълкувателни дела, се отличават с „прецизност, изчерпателност и убедителна правна обоснованост“, казват номиниралите я съдии. И още - тя е „изключително взискателна към своята работа, организирана, делова и едновременно с това диалогична, зачитаща мненията на колегите си, готова да сподели своя професионален опит“.

Съдиите, предложили нейната кандидатура, споделят, че съдия Василева е „личност, която съчетава професионализъм, отговорност, независимост и порядъчност“, което им дава увереност, „че тя е достойна за доверието на съдиите в страната“.