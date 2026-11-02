Поредна вълна от бомбени заплахи в няколко града в България

Нова вълна от сигнали за бомби в няколко града. Злонамерени имейли със заплахи са получени в Съдебната палата и сградата на Община Ямбол, потвърди говорителят на Областната дирекция (ОД) на МВР Татяна Павлова. "Предприети са необходимите мерки, съгласно процедурата за действие. Служителите са евакуирани от двете сгради, докато тече проверката, но вече са се върнали на работните си места", каза тя.

От полицията не уточняват дали имейлите са съдържали заплахи за поставени взривни устройства.

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Пореден сигнал за взривно устройство предизвика проверка в Съдебната палата в Хасково. Предупреждението е получено в 11:50 часа на електронната поща на Районния съд, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Хасково.

Служителите и посетителите в помещаващите се в палатата институции са били изведени, след което е била предприета проверката по протокол. Взривно устройство не е намерено, уточниха от полицията.

Последната серия подобни заплахи в област Хасково, в които сред обектите бе и Съдебната палата, бе на 7 октомври.

Полицията проверява и сигнали за поставени взривни устройства в сградите на Окръжния съд и Окръжната прокуратура в Разград. Заплахите са получени на електронните пощи на двете институции. Служителите са евакуирани, а в сградите се извършват проверки. На този етап няма данни за други подадени сигнали.

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Подобни сигнали за поставени взривни устройства в сградите на окръжния съд и прокуратура в Разград бяха получени и в началото на октомври.

Сигнал за поставено взривно устройство е постъпил и в Съдебната палата в Ловеч, съобщават от институцията. В 11:27 часа на официалния имейл адрес на Окръжен съд - Ловеч е получена заплаха за поставено взривно устройство в сградата. Магистрати, служители и посетители са евакуирани.

Очаква се работата на институциите да бъде възстановена след 14:00 часа.