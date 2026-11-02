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Катастрофа в “Овча купел“ в София затруднява движението

02 ноември 2026, 10:37 часа 835 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Катастрофа в “Овча купел“ в София затруднява движението

Два леки автомобила – Мицубиши и Опел Астра – катастрофираха днес на кръстовище в столичния квартал “Овча купел“, видя фоторепортер на БГНЕС.  Инцидентът стана около 9.30 часа на кръстовището на улиците “Боряна" и “Монтевидео". Още: Загинал мъж и жена с опасност за живота след тежка катастрофа в Софийско

Нанесени са сериозни материални щети по предницата на бялата “Астра“. На място има екипи на полицията. Описват се щетите и се изясняват причините за катастрофата. Още: Двама загинали при тежка катастрофа между камион и автобус край Пазарджик

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Катастрофа щети полиция Овча купел
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Редактор
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