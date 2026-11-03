Президентът на Южна Корея иска силен междуведомствен орган за киберсигурност

Президентът на Южна Корея И Дже-мьон призова за създаването на силен междуведомствен орган за киберсигурност в страната, координиращ функциите, които понастоящем са разпръснати между различни ведомства, предаде Ройтерс. Агенцията се позовава на изказване на И Дже-мьон по време на заседание на кабинета в Сеул. Още: Хиперзвукови ракети: новите оръжия на Северна и Южна Корея

Южнокорейският президент отправи призив за преминаване от реакции „след настъпване на събитието“ към всеобхватна превантивна система, която да защитава обществените услуги и критичната инфраструктура, пише БТА.

Южна Корея започна сближаване с Русия

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Южна Корея се сближава с Русия на фона на влошаващите се отношения с Украйна – факт, който тревожи европейските ѝ съюзници, твърди The ​​Financial Times. Отбелязва се, че при президента Ли Дже-мьонг, Сеул постепенно възстановява дипломатическите и икономическите връзки с Москва, въпреки войната срещу Украйна и военното сътрудничество на Русия с КНДР.

Само през юли и август Южна Корея е изпратила над 176 000 тона гориво, предимно дизел, до Русия. Някои от доставките са били извършени чрез санкционирани танкери. Водят се и закрити разговори между представители на двете страни, а политикът Сон Йонг-гил, когото Путин преди това е наградил с Ордена за приятелство, е назначен за президентски съветник по мирната дипломация.

„Отношенията с Киев, напротив, рязко се влошиха. След спор относно разкриването на информация за двама севернокорейски военнопленници, Сеул отзова посланика си от Украйна и намали дипломатическото си присъствие“, се казва в статията.

Европейските дипломати се опасяват, че Южна Корея вече се готви да се върне към бизнес отношения с Русия след войната, поставяйки собствените си икономически интереси над солидарността с Украйна.

Важно е да се отбележи, че доставките на гориво са особено болезнени за Украйна, защото, както заяви президентският комисар по политиката на санкциите Владислав Власюк, те помогнаха на Русия да смекчи недостига след украинските удари по рафинериите. Сеул обаче оспорва обвиненията, твърдейки, че няма директен износ на гориво за Русия.

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