Тръмп преди междинните избори: Това е най-важният вот в нашия живот

В последната си предизборна реч пред американските гласоподаватели преди вота днес президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че междинните избори, които ще определят контрола над Конгреса до края на мандата му в Белия дом, са най-важните "в нашия живот". Той предупреди обаче, че действащият президент "не печели междинните избори", в явен опит да успокои очакванията, макар и да добави, че "ние се постарахме много сериозно".

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Американският президент отново отправи нападки срещу своите опоненти от Демократическата партия, като ги нарече екстремисти и изказа твърдението, че партията е "номинирала най-екстремния и опасен списък с кандидати в историята на САЩ".

Голяма част от речта си той посвети на строителни проекти във Вашингтон, включително проблематичното реновиране на Огледалния басейн към Мемориала на Линкълн, за което той постоянно обвинява вандали, въпреки че това твърдение не се подкрепя от собствената му администрация. Тръмп се пошегува, че се обмисля "сериозно" този паметник да бъде преименуван на негово име.

Президентът очерта и плановете си за изграждане на триумфална арка, която ще бъде "по-красива" от Триумфалната арка в Париж, но която вече предизвика правни спорове.

Милиони избиратели в САЩ ще се отправят днес към урните за ожесточено оспорваните избори за Конгреса, които се разглеждат като референдум за постигнатото от Тръмп.

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Много американци вече са гласували в междинните избори, които са най-скъпите в историята на САЩ.

Макар и да се прогнозира, че демократите ще си върнат контрола над Камарата на представителите от републиканците, битката за контрол над Сената остава на косъм, отбелязва БТА.

Очаква се претендентите да се възползват от недоволството на американските избиратели от високите разходи за живот и повишените цени на енергията, подхранвани от войната с Иран, която Тръмп започна заедно с Израел по-рано през тази година.