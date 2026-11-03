Руският танкер LOUISE 1, който е част от руския сенчест флот, е бил атакуван в Ормузкия проток. През юли същият плавателен съд беше ударен от украински военноморски дронове в Черно море.

Инцидентът е станал миналия петък, на 25 морски мили (46 км) североизточно от оманския град Хасаб. "Ройтерс" съобщава, че малка лодка се е приближила до танкера, след което две магнитни мини са били прикрепени към левия му борд. Експлозии в машинното отделение на LOUISE 1 са причинили пожар, временно изваждайки танкера от строя. Сега обаче той е отново на път.

На борда е имало 27 членове на екипажа, всички индийски граждани. Няма пострадали. Никой не е поел отговорност за нападението.

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Руското издание The Insider, чийто създател Роман Доброхотов беше осъден задочно от руското "правосъдие" на 5,5 години затвор, твърди, че LOUISE 1 е превозвал приблизително 1 милион барела саудитски петрол по време на нападението - твърдението е на база публични данни. LOUISE 1 е танкер, построен през 2004 г. Неговият пределен товар е приблизително 159 000 тона. Корабът е регистриран под панамски флаг. Украйна го постави в списъка си със санкции за транспортиране на руски петрол.

През юли 2026 г. танкерите LOUISE 1 и Banda бяха атакувани от военноморски дронове в Черно море. По-късно СБУ публикува видео от атаката, отбелязвайки, че танкерите са превозвали руски петрол в нарушение на западните ограничения.

А междувременно Ормузкият проток си остава зона, в която всеки ден се поразяват цели, най-вече кораби. Американският президент Доналд Тръмп, който носи основната отговорност за това - защото подпали война с Иран, която не може да приключи, коментира, че 30 млрд. долара "цена" дотук на войната била нищо, пари за ядки -Още: САЩ атакуваха ирански цели в Ормузкия проток (ВИДЕА)

Trump on Iran: We spent $30 billion on this war with Iran. Well, that's peanuts. https://t.co/hBeEj6L7V4 — Clash Report (@clashreport) November 3, 2026

Iran says it intercepted and destroyed a U.S. MQ-9 drone over the eastern Strait of Hormuz. https://t.co/dt7BCIQ2sg — Clash Report (@clashreport) November 3, 2026