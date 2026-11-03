Първите бойни машини "Страйкър" идват в България

Първите бойни бронирани машини "Страйкър" за българските Сухопътни войски ще бъдат официално приети на церемония във Велико Търново. Придобиването на бронираните машини е част от мащабната програма за модернизация на Българската армия. Договорът предвижда доставката на общо 183 машини от различни варианти, предназначени за нуждите на Сухопътните войски. Първоначалната стойност на проекта беше около 1,37 млрд. долара.

През юли 2026 г. Народното събрание одобри увеличение на финансовите параметри с приблизително 37 млн. долара, с което общата стойност достигна 1,414 млрд. долара. Като причини за поскъпването бяха посочени инфлацията и увеличените цени на суровини и електронни компоненти.

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По проекта вече се работи активно и в България. През юни министър Димитър Стоянов посети „ТЕРЕМ – Ивайло“, където се запозна с напредъка по сглобяването. Тогава в предприятието се работеше по първите пет машини, като беше заявено, че заводът разполага с необходимата инфраструктура и технически специалисти за изпълнението на проекта. Обсъждаше се и възможността предприятието да бъде сертифицирано за следгаранционна поддръжка на машините.

По време на срещата на 30 октомври между министър Стоянов и новоназначения канадски посланик Кевин Рекс двамата обсъдиха възможностите за ускоряване на доставките на „Страйкър“, както и изграждането на център за поддръжка на бронираните машини в България. На срещата беше поставена и идеята за създаване на авиационен учебен център у нас, който да подготвя пилоти, включително за нуждите на Военновъздушните сили.

Според Министерството на отбраната целта е „ТЕРЕМ – Ивайло“ да се превърне в регионален сервизен център за платформата „Страйкър“. Това би позволило не само поддръжката на българските машини, но и обслужването на подобна техника, използвана от други държави в региона.