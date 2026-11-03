Убитото с ритник куче в "Кръстова вада" е на украинско семейство

Мъж уби куче в столичния квартал "Кръстова вада" в София с ритник пред очите на стопанина му, а десетки излязоха на протест след информация за убийството на животното. Собствениците на малкото йорки са украинци. Стопанката му каза, че то е израснало с най-голямата ѝ дъщеря, като за нея животното е като детенце. Освен това се притеснява, че в един момент то може да види записа и кадрите с убйството на животното.

ОЩЕ: Мъж уби куче с ритник пред очите на стопанина му, хора излязоха на протест пред дома му (ВИДЕО)

"Мъжът ми каза, че тук не било позволено да се разхождат кучета. Попитах го защо, нося си торбичка, за да почистя след кучето. Малко след този момент, мъжът направо побесня", разказа потърпевшият собственик Константин.

Катерина Стефанова от "Мечо и приятели" заяви пред БНТ, че има чувство за безнаказаност за насилниците над животни. "На хората чашата им прелива", каза тя. По думите й българските закони за защита на животните не са добри, но не и се спазват. „Просто не трябва да има вратички в законодателството“, добави Стефанова. Според нея убиецът на животното е "нестабилен човек, който проявява насилие над животни".

Явор Гечев, активист, който също присъства на протеста, заяви, че се предвижда от 2 до 8 години затвор спрямо извършеното престъпление. "Това е убийство, този човек е опасен за обществото. Къде е тази полиция, с какво се занимават тези хора", запита той.

На запис от охранителна камера се вижда как мъжът рита с голяма сила животното, което отхвърча към паркиран автомобил, удря се в него и повече не помръдва. След това стопанинът започва саморазправа с агресора Йордан Атанасов, но той успява да избяга. Обявен е за общонационално издирване.