САЩ организират преговори между Киев и Москва в Абу Даби след седмица

Съединените щати ще бъдат посредник в преговори на работно ниво между Украйна и Русия на 10 и 11 ноември в Абу Даби, като по този начин ще подпомогнат мисията на президента Доналд Тръмп за прекратяване на войната. Дискусиите ще се съсредоточат върху мерки за сигурност в следвоенния период, деескалацията, хуманитарните инициативи и следващите стъпки към постигане на мир. Това съобщи специалният пратеник на Доналд Тръмп Стив Уиткоф в официалния си профил в "Х".
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По думите му освен това, през тази седмица в Брюксел американските преговарящи ще се срещнат с представители на Франция, Германия, Обединеното кралство, ЕС и НАТО, за да обсъдят гаранциите за сигурност за Украйна, архитектурата на сигурността в Европа след войната, както и икономическите възможности за подкрепа на възстановяването на Украйна.
"Надяваме се да надградим постигнатия напредък в Киев, Осло и Санкт Петербург по пътя към всеобхватно и трайно мирно споразумение, което да осигури дълготрайна сигурност за идните поколения", написа в прогила си в X Уиткоф.
The United States will mediate working-level negotiations between Ukraine and Russia on November 10–11 in Abu Dhabi, advancing President Trump’s mission to end the war. Discussions will focus on post-war security arrangements, de-escalation, humanitarian efforts, and next steps toward peace. Additionally, American negotiators will meet this week in Brussels with representatives from France, Germany, the United Kingdom, the EU, and NATO to discuss security guarantees for Ukraine, Europe’s post-war security architecture, and economic opportunities to support Ukraine’s reconstruction. We look forward to building on the progress made in Kyiv, Oslo, and St. Petersburg toward a comprehensive, durable peace agreement that delivers lasting security for generations to come.— Special Envoy Steve Witkoff (@SEPeaceMissions) November 2, 2026