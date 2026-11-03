Войната в Украйна:

САЩ организират преговори между Киев и Москва в Абу Даби след седмица

03 ноември 2026, 6:19 часа 700 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
САЩ организират преговори между Киев и Москва в Абу Даби след седмица

Съединените щати ще бъдат посредник в преговори на работно ниво между Украйна и Русия на 10 и 11 ноември в Абу Даби, като по този начин ще подпомогнат мисията на президента Доналд Тръмп за прекратяване на войната. Дискусиите ще се съсредоточат върху мерки за сигурност в следвоенния период, деескалацията, хуманитарните инициативи и следващите стъпки към постигане на мир. Това съобщи специалният пратеник на Доналд Тръмп Стив Уиткоф в официалния си профил в "Х".

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По думите му освен това, през тази седмица в Брюксел американските преговарящи ще се срещнат с представители на Франция, Германия, Обединеното кралство, ЕС и НАТО, за да обсъдят гаранциите за сигурност за Украйна, архитектурата на сигурността в Европа след войната, както и икономическите възможности за подкрепа на възстановяването на Украйна.

"Надяваме се да надградим постигнатия напредък в Киев, Осло и Санкт Петербург по пътя към всеобхватно и трайно мирно споразумение, което да осигури дълготрайна сигурност за идните поколения", написа в прогила си в X Уиткоф.

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Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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