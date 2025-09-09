Войната в Украйна:

Близо 88 кг контрабандни злато и сребро отиват на търг

09 септември 2025, 11:01 часа 267 прочитания 0 коментара
Близо 88 кг контрабандни злато и сребро отиват на търг

Териториална дирекция "Митница Бургас" обяви публична продажба чрез търг с тайно наддаване на 87,816 кг златни и сребърни изделия, задържани при опит за контрабанда през Граничния контролно-пропускателен пункт "Капитан Андреево" в периода от 2016 до 2022 година, съобщиха от Регионалния пресцентър на Агенция "Митници" в Свиленград, цитирани от БТА. Стоките са обявени в 17 групи. Те включват бижутерийни изделия от злато и сребро като пръстени, синджири, медальони, колиета, обеци, гривни, а също и златни монети, кюлчета и скъпоценни камъни. 

Част от тях са били укрити в тайници и фабрични кухини на превозни средства. Други са иззети от изобретателни пътници.

Като пояс около телата им

Още: Злато и над 200 бона в гащите: Хванаха украинка с нелегална валута

В една от групите в търга са включени например над 11,904 кг златни накити, облепени като пояси около телата на трима мъже, влизащи в страната от Турция с микробус за Украйна.

Други 5,325 кг златни и сребърни бижутерийни изделия са открити в дамската чанта и бельото на пътничка в автобус по маршрут от Турция за Румъния през България.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Снимка Агенция “Митници“

В търга са включени и отнети в полза на държавата скъпоценни камъни с различни карати, сред които естествени диаманти, топаз, сапфир, брилянти.

Купувачите е необходимо да притежават разрешение за извършване на сделки с благородни метали, уточняват от митницата. За стоките с несъюзен митнически статус, спечелилият купувач ще трябва да заплати и дължимите мита и ДДС.

Още: С 15 кг злато по тялото: Хванаха контрабандист

Последният публичен търг, който бе организиран от Агенция "Митници" в Свиленград, бе през месец май. Тогава за продан бяха обявени 10 автомобила, използвани за контрабанда на различни стоки и наркотици през "Капитан Андреево".

Още: Хванаха контрабандно злато за над половин милион лева

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
търг контрабандно злато информация 2025
Още от Крими
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес