Целият в сачми: Мъж простреля съседа си

Мъж простреля съседа си и вкала в тялото ми съчми. 33-годишен мъж от Шумен е задържан в полицейския арест за причинена лека телесна повреда с използване на пневматично оръжие. Това съобщиха от ОДМВР - Шумен.

Около 18:30 часа на 23 март в двор на дома си на ул.“ Акация“ в града от неизвестен е прострелян 57-годишен мъж. Откаран е за преглед в шуменската болница. След направено рентгеново изследване е установено, че в областта на кръста, лява длан и лява предмишница има заседнали сачми тип „чашка“.

Настанен е за лечение, без опасност за живота. В хода на проведените бързи оперативни действия, извършителят, 33-годишен мъж от Шумен, съсед на потърпевшия, е установен и задържан за срок до 24 часа в полицейското управление в Шумен. За извършено престъпление по чл. 131 ал.1 от НК е образувано досъдебно производство.

