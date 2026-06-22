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Челен удар между два леки автомобила край Свищов, има пострадал

22 юни 2026, 21:34 часа 560 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock/Guliver
Челен удар между два леки автомобила край Свищов, има пострадал

Челен удар между два леки автомобила временно затвори пътя между Свищов и село Вардим. Инцидентът е станал около 19:30 часа, съобщиха от МВР. При катастрофата е пострадал единият от водачите, който е транспортиран за преглед и лечение в болницата в Свищов.

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Другият шофьор е изпробван за употреба на алкохол, като резултатът е отрицателен. Предстои да му бъде взета проба за употреба на наркотични вещества. На мястото се извършва оглед от разследващите органи. Причините за произшествието все още се изясняват. По случая е образувано досъдебно производство.

Движението в участъка е временно ограничено, а автомобилите се пренасочват по обходен маршрут.

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Свищов катастрофа полиция челен удар
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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