Д-р Мавровски алармира: Фермери прибират европари за празни обори – схемата “Виртуални животни'“

Липсващи животни, необявени новородени, стотици без идентификация и откази за съдействие при официален контрол констатира Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) при мащабни проверки в област Кюстендил. Това съобщиха на страницата на агенцията в интернет. Инспекторите на Агенцията действаха в тясно партньорство с Областна администрация – Кюстендил, Община Кюстендил и местните структури на МВР. Проверките са извършени в периода 31 март – 4 април 2026 г. и са насочени към установяване на действителното състояние на фермите, реалния брой на отглежданите животни, тяхната идентификация и собствеността им.

Целта е да се изясни доколко данните в информационната система на БАБХ ВетИС отговарят на фактическата обстановка на място и дали се спазват изискванията за регистрация, уведомяване и проследимост на животните.

Колко са липсващите животни

Още: Лаура Кьовеши - пълно разочарование с европравосъдието в България

В рамките на акцията са проверени 25 регистрирани животновъдни обекта в област Кюстендил. В шест от тях собственици или ползватели са отказали съдействие или достъп на инспекторите. Физическа проверка е извършена в 19 регистрирани стопанства, допълнително са проверени още 5 нерегистрирани обекта.

Обобщените данни от контрола през миналата седмица показват 243 липсващи животни, 845 животни без идентификация и 124 животни с паднали ушни марки, без това да е било отразено по надлежния ред.

Дни преди това във ферма в община Бобошево са установени липсващи 630 говеда, които са извадени от системите на МЗХ, а на собственика са съставени актове.

И злоупотреби с пасища и продукция

Още: Експерт: Има нещо криминално в субсидиите за зърното

“Отглеждането“ на виртуални животни е начин за източване на бюджетни средства и европейски субсидии“, подчерта изпълнителният директор на БАБХ д-р Ангел Мавровски.

“А когато става дума за разминавания в броя на коне и говеда, става дума и за злоупотреби с пасища, земеделски земи и продукция.“

Констатираните нарушения не са единични или случайни, а очертават повтарящ се модел. Подобни проблеми се установяват и на други места в страната, което поставя сериозни въпроси за проследимостта, законосъобразното отглеждане на животни и контрола върху дейности, свързани с подпомагане и ползване на пасища.

Риск от болести

Още: Земеделие за милиони - с какви схеми се източват субсидиите у нас (ВИДЕО)

Когато реалният брой животни, тяхната идентификация и движението им не съответстват на наличните данни, това затруднява ветеринарномедицинския контрол, повишава риска от разпространение на болести и създава предпоставки за злоупотреби, обясниха от БАБХ

Към днешна дата са установени също свободно пасящи стада в близост до пътища в квартал „Изток“. Подобна практика създава реална опасност за движението и през годините нееднократно е ставала причина за инциденти и пътнотранспортни произшествия.

От БАБХ са категорични, че проверките в област Кюстендил доказват необходимостта от последователен и безкомпромисен контрол в сектора на животновъдството. Срещу всички нарушители ще бъдат предприети административни мерки.

Още: Ще се реши ли проблемът с фермерските помощи за "виртуални" животни?