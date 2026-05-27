"Да чуя притесненията й за европрокурора": Правосъдният министър иска и получи среща с Кьовеши

Вътрешната процедура за избор на европейски прокурор и международният имидж са застрашени, сподели в интервю пред БНР министърът на правосъдието Николай Найденов.

"Поисках, и следващия месец ще се среща с шефа на Европейската прокуратура Лаура Кьовеши, за да чуя нейната позиция и притеснения и да решим по какъв начин ще продължим процедурата, за да излъчим достоен кандидат и без съмнения за неговата зависимост.

Искам да чуя от Кьовеши, дали от гледна точка на правилата за избор на европейски прокурори, нашите процедури се възприемат еднозначно за ЕК. Ако се приемат, процедурата ще приключи така, както е, след произнасяне от ВАС. Надявам се бързо да приключи и да продължим, ако е допустима на правилата на ЕК. Говоря за тази процедура, която се провежда, защото имаме две от началото на годината", каза още правосъдният министър Николай Найденов в ефира на общественото радио.

Относно избора на Теодора Георгиева той обясни, че това, "което мога да направя, е да предоставя в НС цялата налична открита документация, защото има неща с гриф, за провеждането на този избор".

Оставката на Сарафов?

Найденов обясни, че "по принцип самите призиви за оставка на едно или друго лице, което заема висша ръководна длъжност в съдебната система, не следва да са нещо регулярно и по-скоро са от натрупано обществено напрежение и енергия, тези призиви нямат юридически контекст".

"Юридически погледнато, докато не приключи производството пред ВАС, хипотезата "подаде оставка като шеф на НСлС", не считам, че са налице други правнорегулирани механизми, с които да се предизвика неговото напускане на съдебната система", каза Николай Найденов.

Според него анкетните комисии не са инструментът, който може да бъде използван за разплитане на тези мрежи.

"Анкетните комисии не са заместител на функциите на органите, които са призвани да го направят. Органите очевидно страдат от структурни дефицити. По-добре е да вложим усилия да направим органите независими. Не е подходящ механизъм, че приемаме орган, който не си върши работата и натоварваме друг орган – това не дава резултат. Надявам се с новите правила за ВСС да се изберат такива членове, които да дадат началото на оздравителен процес, защото не може съдебната система да се занимава дълго време със себе си, тя е призована да лекува язвите в обществото", коментира правосъдният министър.

И обясни, че нов състав на ВСС би могъл да допринесе за промяна в системата, но няма как да стане без помощ от законодателния орган.

