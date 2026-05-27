Световната вълна стигна и у нас: Предлагат забрана на социалните мрежи за деца

България е напът да предприеме радикална стъпка в опит да защити психическото и физическото здраве на най-младото поколение. От ГЕРБ внесоха предложения за промени в Закона за закрила на детето, които предвиждат сериозно ограничаване на достъпа на деца под 16-годишна възраст до социални мрежи и платформи за споделяне на видео съдържание. Паралелно с това законопроектът предвижда и пълна забрана за използването на мобилни телефони в училищата.

Мотивите

Основният двигател зад радикалните мерки са тревожните данни за влиянието на екраните върху подрастващите. Според вносителите на промените, прекомерното време, прекарано в дигиталния свят, води до сериозни проблеми с психическото здраве - депресивни състояния, тревожност, хранителни разстройства, до хронично разсейване и драстичен спад в концентрацията, нарушава съня и забавя когнитивно развитие.

Освен това се развива силна дигитална зависимост от алгоритмите, създадени да задържат вниманието.

Как ще работи ограничението?

Предложението не цели пълна изолация, а въвеждането на строг родителски и технологичен контрол. Механизмът е разделен на няколко ключови нива:

Анонимна проверка на възрастта

Достъпът до платформите ще се контролира чрез специално технологично средство за проверка на възрастта. То ще позволява на потребителите да потвърдят анонимно годините си при регистрация, без да се застрашават личните им данни. Детайлите и самият процес трябва да бъдат разписани в специална наредба от министъра на иновациите и дигиталната трансформация в срок от 6 месеца след приемането на закона.

Родителско съгласие за тийнейджърите

За децата на възраст между 13 и 16 години ще бъде оставен „прозорец“ за достъп, но само с изричното съгласие на родител или настойник. Важно изискване е, че това разрешение ще може да бъде оттеглено от родителите по всяко едно време.

Регистър и солени глоби за технологичните гиганти

За да не останат промените само на хартия, се предвижда създаването на официален регистър на всички социални платформи, опериращи у нас. Държавата ще упражнява строг контрол, като за компаниите, които не въведат или не спазват новите филтри за възраст, са предвидени сериозни финансови санкции.

Без телефони в класната стая

Втората голяма промяна в законопроекта засяга пряко учебния процес. ГЕРБ настояват за пълна забрана на мобилните телефони в училище.

„Смарт устройствата в час водят до системно разсейване, понижена концентрация и по-слаби образователни резултати“, категорични са вносителите.

Те се позовават на редица международни и местни изследвания, според които прекомерната употреба на смартфони в училищна среда влияе пагубно върху способността за учене, дългосрочното внимание и мотивацията на учениците да участват активно в образователния процес.

Какво предстои?

Предложенията тепърва предстои да бъдат разгледани в парламентарните комисии, където се очаква да предизвикат бурни дебати между политиците, ИТ сектора, психолозите и родителските организации. Едно е сигурно – темата за дигиталното бъдеще на децата ни вече е в дневния ред на обществото.