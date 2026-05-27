За 5 месеца сме внесли близо 30 000 работници от трети страни

Само от началото на тази година в България е разрешен достъпът на над 28 000 граждани от трети страни.

Общо за последните 3 години броят им е над 108 000 от 95 държави, а интересът към българския трудов пазар расте.

Това заяви заместник-министърът на труда и социалната политика Данаил Русев. Развиваме международно сътрудничество в областта на трудовата миграция, коментира той, отчитайки, че вече има подписани няколко спогодби – с Армения, Грузия, Молдова, и предстои подписване такава с Узбекистан. Именно от тази държава са най-много издадените разрешения за работа у нас.

Още: Предлагат ускорена регистрация за чужди сезонни работници

Русев каза това по време на национална кръгла маса на тема "България привлича таланти: устойчиви модели за трудова миграция и интеграция", която започна в София.

Трудовата миграция като стратегически инструмент

Според него днес трудовата миграция не е просто временна мярка, а е стратегически инструмент за икономическо развитие. Русев отбеляза, че в условията на глобална конкуренция за квалифицирани специалисти, България последователно предприема стъпки в тази посока.

Русев изтъкна, че темата е особено актуална в условията на демографска криза и нарастващ недостиг на работна ръка, като посочи, че все повече сектори – строителство, индустрия, транспорт, здравеопазване, изпитват сериозни затруднения при намирането на кадри.

Източник: Getty Images

Още: Преди - за 2 дни, сега - за 6 месеца: Черноморието пред криза заради проблем с издаването на визи за чужди работници

Той подчерта, че за страната ни гарантирането на равнопоставеност на гражданите на трети държави и българските граждани по отношение на условията на труд е изключително важно. Това е основен принцип, тъй като трудовата миграция е успешна, само когато е основана на законност, справедливост и защита на човешкото достойнство, допълни той.

Заместник-министърът отбеляза работата на Министерството и Агенцията по заетостта, както и на останалите компетентни институции, по облекчаване на административните процеси. Той напомни, че от началото на 2025 г. работодателите могат да подават електронни заявления за разрешение за пребиваване и работа чрез специализирана платформа, предаде БТА.

Русев информира, че се подготвят допълнителни промени за децентрализация и ускоряване на процедурите за сезонна заетост. Целта е работодателите да могат своевременно да си осигуряват работна сила при гарантирана законосъобразност.

Според заместник-министъра, за да има устойчив модел на трудовия пазар, са нужни инвестиции в образование, обучение и квалификация, ефективни механизми за партньорство между институциите, за интеграция на чуждестранните работници и техните семейства, и не по-малко важно – насърчаване на завръщането на българите от чужбина.