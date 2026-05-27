Със счупена ключица: Дете падна от електрическа тротинетка

Дете пострада след падане от електрически скутер в самуилското село Владимировци, съобщават от ОДМВР-Разград. Сигналът в полицията е получен на 26 май от ЦСМП-Разград.

Изпратеният на място полицейски екип установил, че около 12.30 часа 12-годишно момиче предоставя тротинетката за управление на 13-годишна приятелка, а самото то се качва да се вози отзад.

При падането на земята детето получава фрактура на лява ключица. Родителите потърсили медицинска помощ в късния следобед, когато пострадалата се оплакала от болки. По случая се извършва проверка от служители на РУ-Исперих.

